Al Teatro Ghione di Roma, il nuovo spettacolo della ginecologa Monica Calcagni

Il 15 maggio, al Teatro Ghione di Roma, la ginecologa Monica Calcagni porta in scena uno spettacolo che rompe uno dei tabù più radicati, il racconto del corpo femminile senza filtri, senza semplificazioni, senza imbarazzo.



Non è una conferenza. Non è una lezione. È uno spazio in cui quello che non è mai stato detto prende finalmente forma. Un percorso che segue le fasi della vita di una donna, dalla prima mestruazione alla menopausa, restituendo voce a ciò che per anni è stato normalizzato, minimizzato, ignorato.



Perché essere donna non è una fase. È un attraversamento continuo. Sul palco, la medicina incontra il vissuto reale. Il dato clinico si intreccia con le emozioni, con le domande mai fatte, con tutto ciò che troppo spesso viene liquidato con un “è normale”.

“Il problema non è il corpo delle donne,” afferma la Dottoressa Monica Calcagni “È tutto quello che negli anni non è stato detto, spiegato o ascoltato davvero. Questo spettacolo nasce per rompere quel silenzio.”

Il pubblico non resta spettatore, ma viene coinvolto in un percorso che invita a sentire prima ancora che comprendere. Nel finale, la scena si svuota e resta una richiesta semplice, ma radicale: “Se non puoi viverlo non sminuirlo”. Non è solo teatro. È un atto culturale.