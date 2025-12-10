Fringe Festival Napoli: riflettori accesi sui nuovi talenti della scena artistica

Napoli, 10 dicembre — Il Fringe Festival Napoli, appuntamento ormai centrale nel panorama delle arti performative italiane, torna ad essere palcoscenico privilegiato per la scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti della scena teatrale contemporanea. Un evento che conferma la vocazione del Festival come spazio di sperimentazione, dialogo e crescita artistica.



Protagonisti della serata saranno giovani attori e attrici che si stanno distinguendo per talento, presenza scenica e capacità interpretativa. Tra loro:

Salvatore Belardo, Angela Rita Carbone, Federico Cautiero, Angela D’Auria, Alessandra De Luca, Davide De Luca, Sara De Luca, Francesca Fiore, Marco Guida, Paolo Maria Mazza, Sara Milone, Daniele Novelli, Martina Oliva, Marika Parcesepe, Alessandra Ventimiglia, Andrea Vincenzo Verde, Luigi Zeno.



Durante l’evento del 10 dicembre alle ore 20:30, gli artisti saranno protagonisti di performance, reading e momenti di incontro aperti al pubblico, alla stampa e agli operatori del settore, offrendo uno spaccato autentico della nuova scena artistica partenopea.



La serata sarà impreziosita dalla suite “Napoli si gira”, parte integrante del progetto #NA2500, promosso dal Comune di Napoli e sostenuto da CinemaFiction, realtà di produzione e promozione culturale fondata e guidata da Antonio Acampora e Armando Ciotola, da anni impegnati nella valorizzazione del talento partenopeo. La suite celebra il legame profondo tra Napoli e il cinema, intrecciando memoria storica, cultura visiva e narrazione teatrale, in un viaggio artistico che attraversa oltre due millenni di immaginario partenopeo.



La serata sarà diretta da Antonella Stefanucci, che guiderà lo spettacolo accompagnando il pubblico in un percorso emozionale e narrativo capace di unire passato, presente e futuro della città.



Il Fringe Festival Napoli si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più dinamici del territorio, capace di unire tradizione e innovazione, offrendo visibilità concreta alle nuove generazioni di artisti e rafforzando il dialogo tra teatro, cinema e comunità.