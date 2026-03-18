Fonte Nuova – Arbitri Sport Italiani riunione tecnica con ospite d’eccezione

Consueta riunione tecnica mensile dell’associazione Arbitri Sport Italiani a Fonte Nuova nella sede Lorenzo Cesari di Roma, con l’autorizzazione dell’ A.I.A. presente il Dott. Massimo Cumbo quale responsabile modulo formazione perfezionamento tecnico e regolamento del calcio a 5 dell’A.I.A., il quale si è soffermanto sul posizionamento arbitrale nel calcio a 5, del free-throw detto in italiano (tiro libero), con richiamo alla regola 12 falli e scorrettezze. Il Dott. Cumbo ha illustrato con video, slide per avere esempi pratici. L’incontro è stato molto partecipato, è stata inoltre, sottolineata l’importanza del tempismo nel prendere provvedimenti tecnici e disciplinari da parte dei direttori di gara. Ogni volta la presenza del Dott. Massimo Cumbo è una crescita unanime a livello tecnico/tattico, persona altamente qualificata con la passione innata per il mondo arbitrale a 360°.

da six Dott. Massimo Cumbo, DS Walter Guarini

Durante la riunione tecnica sono stati consegnati i diplomi del 1° Corso Nazionale di Formazione Arbitri ASI On-Line, presente tra gli altri il presidente Arbitri Sport Italiani Americo Scatena, il vice presidente Giada Fedeli, il DS Walter Guarini, la responsabile della segreteria Raffaela Finardi, con la partecipazione densa e significativa come sempre dei tesserati Arbitri Sport Italiani, è stato momento di confronto, analisi, senso di appartenenza e a fine serata conviviale.