Firenze in festa per l’Epifania tra arte e antiche tradizioni



Il 6 gennaio Firenze si anima con la Cavalcata dei Magi, trasformando le sue vie in un vero viaggio nel tempo. Tra costumi storici e arte sublime, la città celebra con magia l’arrivo dei Re Magi

La Cavalcata dei Magi del 6 gennaio riporta Firenze alla sua atmosfera medievale e rinascimentale attraverso un grande corteo storico che rievoca l'antica tradizione medicea. Partendo da Palazzo Pitti e arrivando al Duomo, i figuranti in costumi d'epoca ricreano l'antico splendore cittadino, offrendo un'esperienza immersiva nella storia e nella spiritualità fiorentina.

Gennaio è il momento perfetto per vivere a fondo l’anima medievale e rinascimentale di Firenze, grazie a un evento che ogni anno trasforma le sue vie in un viaggio nel tempo: la Cavalcata dei Magi. Anche il 6 gennaio 2026, il capoluogo toscano si veste a festa per celebrare una tradizione antichissima che risale alla famiglia De Medici. Il giorno dell’Epifania, un corteo di figuranti con in testa i Re Magi partirà da Palazzo Pitti per dirigersi verso Piazza del Duomo, passando per le vie più storiche e suggestive di Firenze. I “Re Magi”, vestiti con abiti che traggono ispirazione diretta dall’affresco storico contenuto nella celebre Cappella dei Magi, porteranno i tradizionali doni che verranno deposti poi davanti al presepe collocato in piazza, subito dopo il saluto dei figuranti e lo scoppio della “columbrina”. Chi parteciperà alla manifestazione potrà vedere centinaia di persone indossare i costumi, colori e i fasti del passato: un’atmosfera che riporterà indietro nel tempo tutti i presenti, fino al 1300-1400 quando questo evento era una delle grandi celebrazioni della vita repubblicana fiorentina. In quell’occasione, alcune delle più importanti famiglie, tra cui quelle mercantili, partecipavano mostrando le loro ricchezze e le loro mercanzie più rare. Dopo la cacciata dei Medici nel 1494, la tradizione subì un rapido declino fino a estinguersi. Fu solo nel 1996, in occasione dei 700 anni della posa della prima pietra della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, che la manifestazione venne ripresa in chiave moderna.

Partecipare alla Cavalcata significa assaporare un'antica tradizione, fatta non solo di una festa suggestiva, ma anche di un'occasione rara per respirare la storia, l'arte e la spiritualità in un'unica giornata. Le vie si affollano di famiglie, turisti e cittadini tutti intenti a seguire i tamburi, le bandiere che sventolano, gli sbandieratori e la bellezza dei costumi. Ma la magia del 6 gennaio a Firenze non si ferma al corteo. Chi decide di trascorrere l'Epifania in città può approfittare di questa occasione per visitare i musei più belli e vedere dal vivo alcuni dei capolavori più belli legati alla tradizionale visita dei Re Magi. Primo fra tutti quello nella celebre Cappella dei Magi a Palazzo Medici Riccardi, dove Benozzo Gozzoli ha dato vita a un corteo pittorico eterno: una processione infinita, ricchissima di dettagli e vitalità, fatta di paesaggi luminosi, borghi, foreste e colline toscane, in un mondo ideale sospeso tra sacro e profano. Le figure sono eleganti, vestite di stoffe preziose e colori vividi, e tra di loro compaiono ritratti dei membri della famiglia Medici. Ma non è tutto perché a Firenze il tema dei Re Magi ricorre anche in altri capolavori: agli Uffizi spiccano le celebri "Adorazione dei Magi" di Sandro Botticelli, Da Vinci e Gentile da Fabriano. Una versione più contemplativa si trova al Museo di San Marco ad opera di Fra Angelico, così come anche la pala d'altare della basilica di Sant'Eustorgio. Il viaggio fra questi artisti porterà i visitatori a vedere stili pittorici diversi, così come anche la capacità di interpretare la stessa scena, dando rilievo a figure diverse in base alla sensibilità dei diversi periodi storici.