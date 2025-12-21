Due importanti finanziamenti per il territorio

Vallepietra, Mioni: “Opere importanti che sono il miglior augurio di buon Natale che rivolgo alla cittadinanza”

Con due importanti finanziamenti regionali, il Comune di Vallepietra chiude un 2025 molto produttivo, che ha portato ottimi risultati sotto la guida dell’Amministrazione del Sindaco Daniele Mioni (nella foto). “Grazie ad un lavoro -spiega il Sindaco Mioni- che ha visto coinvolti sia i nostri tecnici e consulenti esterni, guidati da Pierluigi Greco ed anche il Consiglio Comunale che durante la seduta dello scorso luglio ha approvato unanimemente (11 voti su 11), il cambio di destinazione d’uso delle strade interessate, condizione necessaria all’aumento di punteggio per prendere il finanziamento. Non solo siamo stati individuati destinatari di un finanziamento di 350.000 €, ma siamo risultati anche i più bravi della Regione Lazio, arrivando primi in graduatoria. Per me, da Sindaco-Tecnico questa è la dimostrazione che sappiamo lavorare bene e che Vallepietra ha gli strumenti per poter crescere e migliorare le proprie infrastrutture”. Un finanziamento importante al quale si unisce quello della messa in sicurezza del Santuario della Santissima Trinità per un importo di euro 204.000. “Si tratta -continua il Primo Cittadino- di un progetto che ci ha visti impegnati, negli ultimi mesi, insieme alla Diocesi ed al Ministero del Turismo, in relazione al ripristino della rete di sicurezza sulla cima del monte Autore. Questa rete, installata in maniera autonoma dai commercianti della zona, oltre 40 anni fa, ad oggi completamente ammalorata, serviva per evitare la caduta accidentale di animali che dal costone potevano riversarsi sul piazzale del santuario. Il nuovo contributo servirà non solo a ripristinare la vecchia funzionalità ma la forma della nuova rete garantirà protezione anche contro il rotolamento dei massi che potrebbero cadere giù”. Sono risultati importanti per il piccolo paese montano e per tutti gli amanti di questo splendido territorio, che dimostra di avere tutte le carte in regola, per ottenere interventi importanti di crescita e sviluppo, grazie soprattutto alla lungimiranza e capacità di un’Amministrazione che ha le idee chiare, guidata da un Sindaco che ama e crede in Vallepietra.