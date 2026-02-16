Disturbi alimentari: alla Camera si presenta la campagna di sensibilizzazione di Donna Donna APS Gustiamo Insieme la Vita

“Si terrà mercoledì 18 febbraio, a partire dalle 10:00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in Via della Missione 4 a Roma, la conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione e del “concorso partecipato” per le scuole di ogni ordine e grado dal titolo “Gustiamo Insieme la Vita”. Promossa da Donna Donna APS, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di conoscere, affrontare e vincere i disturbi alimentari, favorendo un rapporto sano ed equilibrato con cibo, corpo ed emozioni. Il progetto coinvolgerà studenti e docenti in un percorso educativo e culturale volto a promuovere consapevolezza, prevenzione e corretti stili di vita, attraverso attività formative e un concorso “partecipato” dedicato agli studenti di tutta Italia, dove vincono tutti. Perché la vera vittoria è partecipare. È mettersi in gioco. È parlare di questi temi senza vergogna per scegliere la VITA! Alla conferenza stampa interverranno autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, sanitario e associativo: l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito; l’On. Paolo Trancassini, Questore della Camera dei Deputati; l’On. Girolamo Cangiano, VII Commissione Cultura, Istruzione e Scienze di Montecitorio; l’On. Antonella Sberna, Vice Presidente del Parlamento Europeo; il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma; il Dott. Alessio Nardini, Direttore Generale al Ministero della Salute, Dipartimento Corretti Stili di Vita e Rapporti con l’Ecosistema; il Presidente di ANCI Lazio e Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi; Ciro Toma e Virginia Fiore, Dirigenti INPS; il Prof. Mario Rusconi, Presidente Associazione Nazionale Presidi Roma; Mariagrazia Dardanelli, in rappresentanza della Rete Nazionale Licei Artistici; Marinella Di Stasi, Presidente SIRIDAP; Patrizia Todisco, Presidente SISDCA; Alfredo D’Antimi, Presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio Lazio; Adriana Aniceto e Anna Pina Guglielmi, docenti dell’Istituto Pantaleone Buonarroti di Frascati. Saranno inoltre presenti gli studenti dell’Istituto, Tiziana Volpes, Presidente Onoraria Donna Donna Aps e Vitalia Scano (che) A moderare l’incontro sarà Nadia Accetti, Fondatrice dell’ Associazione Donna Donna APS, vittima di violenza e testimone della malattia che ha fatto della sensibilizzazione verso i giovani su questi temi la sua missione da oltre quindici anni. “Gustiamo Insieme la Vita”- dichiara Nadia Accetti – si propone come un percorso multidisciplinare che unisce scuola, istituzioni, professionisti della salute e realtà associative per contrastare i disturbi alimentari, fenomeno in crescente diffusione tra i giovani. Attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti infatti, la campagna mira a promuovere la cultura del benessere, partendo dal cuore e dalle emozioni. Un ringraziamento speciale va a ANCOS, ASSOGIOCATTOLI, ANIR, CREA, ARSIAL e MAESTRI DEL LAVORO per il supporto, unitamente a tutti coloro che ogni anno permettono a questo piccolo miracolo di amore di crescere e diffondersi sempre più tra le giovani generazioni”.