Condannato per omicidio colposo l’alpinista che aveva abbandonato la compagna in vetta

Secondo un tribunale austriaco, la morte della donna durante la scalata del Grossglockner fu causata da grave negligenza dell’uomo, che era andato a cercare aiuto: cinque mesi di carcere con sospensione condizionale e multa da 9.400 euro. Si riapre il dibattito sulla responsabilità in montagna

ROMA – Un tribunale di Innsbruck ha condannato un alpinista dilettante austriaco di 37 anni per omicidio colposo: secondo i giudici, la morte della compagna durante la scalata del Grossglockner è stata causata da una grave negligenza. Cinque mesi di carcere con sospensione condizionale e una multa da 9.400 euro il verdetto per un caso che riapre il dibattito sulla responsabilità legale in alta montagna.

