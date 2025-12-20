CITTADUCALE: CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO DA PARTE DEI CARABINIERI: DUE LE PERSONE DENUNCIATE

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale e alle aree maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio.

Nel comune di Cittaducale, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un uomo di 61 anni, residente in zona, il quale, alla guida della propria autovettura, non ottemperava all’alt imposto da una pattuglia, dandosi a una repentina fuga. Raggiunto e fermato dopo pochi metri, l’uomo veniva sottoposto a controllo preliminare mediante il dispositivo di screening “DrugWipe”, in dotazione alle pattuglie dell’Arma, risultando positivo alla cocaina. Invitato a sottoporsi ai successivi accertamenti tossicologici presso l’Ospedale Civile di Rieti, lo stesso si rifiutava. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo veniva inoltre trovato in possesso di un’ascia e di un coltello, che venivano immediatamente sottoposti a sequestro.

Alla luce di quanto accertato, il soggetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Analogo intervento veniva effettuato il giorno successivo, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile deferivano un uomo di 48 anni, residente in provincia di Latina, fermato alla guida di un veicolo nella zona ex Bosi, area nota per episodi di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto a controllo mediante dispositivo di screening, il conducente risultava positivo alla cocaina. Anche in questo caso, l’uomo si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti clinici presso la struttura ospedaliera, con conseguente ritiro della patente di guida. Nel medesimo contesto operativo, il passeggero veniva segnalato alla Prefettura competente quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I due episodi confermano l’importanza dei nuovi dispositivi e precursori per l’accertamento preliminare dell’uso di sostanze stupefacenti, che si stanno rivelando strumenti fondamentali per l’individuazione tempestiva di condotte pericolose per la sicurezza pubblica.

Resta elevata l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio provinciale e, in particolare, nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo del traffico e del consumo di sostanze stupefacenti. Controlli analoghi saranno predisposti anche nel corso delle imminenti festività di fine anno, al fine di garantire la tutela della collettività e il contrasto di ogni forma di illegalità.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.