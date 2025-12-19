A Sorrento nasce il “Cappuccino di Cavolfiore, Wagyu, Tarallo e Caffè”



La creazione di Natale dello Chef Alfonso Pepe, un raffinato incontro tra tradizione partenopea, ingredienti d’eccellenza e visione gourmet contemporanea

Sorrento si veste di eleganza e di profumi avvolgenti per le festività natalizie all’ Hotel Ara Maris 5*L, cornice esclusiva dove il mare incontra il gusto e l’arte dell’ospitalità di lusso. È qui che lo Chef Alfonso Pepe firma una ricetta sorprendente, il “Cappuccino di cavolfiore, wagyu, tarallo e caffè”, capace di intrecciare tradizione partenopea, materie prime d’eccellenza e visione contemporanea, dando vita a un’esperienza gastronomica raffinata e memorabile.

Un gioco di contrasti e armonie, dove la dolcezza vellutata del cavolfiore si fonde con la ricchezza del latte e del burro, creando una crema setosa e lucente, calda come un abbraccio natalizio. Il wagyu, tenero e intenso, aggiunge profondità e carattere, mentre il tarallo napoletano regala una nota croccante che profuma di Sud e convivialità. A chiudere, una spolverata di caffè: elegante, inaspettata, capace di evocare il rito italiano per eccellenza e di esaltare ogni sfumatura del piatto.

Una ricetta che racconta il Natale con stile, equilibrio e creatività, pensata per sorprendere gli ospiti e trasformare un antipasto in un’esperienza sensoriale memorabile.

CAPPUCCINO DI CAVOLFIORE, WAGYU, TARALLO E CAFFÈ .

Ingredienti per 4 persone

500 g Cavolfiore

30 g Cipolla

50 g Sedano

1L Latte

Sale q.b.

Pepe q.b.

100 g Olio extravergine d’oliva

50 g Burro

10 g Caffè in polvere

Wagyu 100 g

50 g Tarallo napoletano

Procedimento

Pulire accuratamente il cavolfiore e metterlo da parte.

In una casseruola, preparare un soffritto delicato con olio extravergine d’oliva e cipolla tritata.

Aggiungere il cavolfiore e il latte, quindi lasciare cuocere a fuoco dolce per circa un’ora.

Regolare di sale e pepe, unire il burro e frullare il tutto fino a ottenere una crema liscia, lucida e vellutata.

Versare la crema in una tazza da cappuccino.

Completare con il wagyu tritato finemente, il tarallo napoletano sbriciolato e una spolverata di caffè in polvere.

Un piatto che celebra il Natale con eleganza e audacia, firmato dallo Chef Alfonso Pepe, dove ogni cucchiaio racconta una storia di gusto, territorio e alta ospitalità.