Case Popolari, Bonelli-Rotondo (Lega): “Lavori Erp solo di facciata, case popolari abbandonate da Gualtieri e Zevi

Vengano con noi all’interno degli appartamenti”

Dopo gli annunci, foto e passerelle del Sindaco Gualtieri, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte degli inquilini delle case Erp sul totale abbandono degli appartamenti. Vista l’assenza di risposte del Campidoglio abbiamo effettuato noi, ancora una volta, un sopralluogo che mette in evidenza la realtà dei fatti e le bugie di Gualtieri e Zevi: facciate esterne riqualificate e appartamenti totalmente lasciati al degrado. Se il Sindaco spera di venire in VI Municipio a fare le solite passerelle e video tik tok, qui trova amministratori in costante contatto con i cittadini e che lo smentiscono punto su punto sugli spot vuoti e privi di concretezza per le periferie nonostante i 150 milioni di euro spesi. Per il bene del nostro territorio però, siamo disponibili ad accompagnare Gualtieri e Zevi all’interno delle case popolari che attendono da decenni risposte mai avute”.

Lo dichiarano l’assessore Cristiano Bonelli e il consigliere del VI Municipio Alessio Rotondo.