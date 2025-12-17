mercoledì, Dicembre 17, 2025

salute

SALUTE

Sanità, Tiso(Accademia IC): “Tutela anziani più forte con telemedicina”

costantino sacchetto - 0
“La sanità digitale si conferma al giorno d’oggi uno strumento fondamentale per la protezione delle persone anziane, in particolare di quelle più vulnerabili. Nel...

Roma si risveglia nella magia della Befana

Influenza, la pediatra: Febbre alta anche per 5 giorni, va gestita

Gemmato: “Il Testo Unico renderà il sistema più semplice e competitivo.Riforma attesa per i cittadini”

Lavoro e fragilità, presentato alla Camera l’intergruppo parlamentare

Ultime notizie

Caos alla rete Vodafone, Fastweb e Ho.Mobile: “Disservizio temporaneo”

PRIMO PIANO
redazione
Autore redazione
1 min.read

Problemi per la connessione fissa e mobile in molte zone del Paese. L’azienda conferma guasti alla rete in Romagna, con evidenti ricadute più ampie

ROMA – Giornata nera per gli utenti Vodafone, Fastweb e Ho.Mobile. Dalle 10,30 di questa mattina la piattaforma di monitoraggio della connettività “downdetector” ha ricevuto migliaia di segnalazioni, che hanno raggiunto poi il picco in poco tempo, dei clienti di tutti e tre i brand che appartengono alla stessa realtà societaria, del gruppo proprietario Swisscom.

about:blank

PROBLEMI ALLA RETE FISSA E MOBILE

I problemi riguarderebbero sia la rete fissa sia quella mobile. Dai primi commenti ricevuti pare che gli utenti non riescano ad accedere al web da rete fissa, ma non sono mancate le segnalazioni di chi non riceve alcun segnale. I clienti di ho. Mobile risultano prevalentemente offline sia su fisso che su mobile.

L’AZIENDA: “AL LAVORO PER RIPRISTINARE I SERVIZI”

Vodafone in una nota conferma che “è in corso un disservizio temporaneo causato da due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì con disagi per i clienti di rete fissa e mobile”. “I tecnici- ha infine aggiunto l’azienda- sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Ci scusiamo con i clienti coinvolti e provvederemo ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori”.

LA MAPPA DELLE INTERRUZIONI

La mappa delle interruzioni di downdetector mostra che i problemi sono distribuiti lungo tutta l’Italia e toccano le principali città: Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari. Al momento, i clienti Ho Mobile sembrano i più penalizzati, con blackout totali segnalati specialmente tra l’Emilia-Romagna e il Centro-Nord.

 fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Russia, Meloni: “Non abbandoneremo l’Ucraina al suo destino. Ma l’Italia non manderà soldati”
Next article
Pac, Confeuro: “Bene correttivi ma serve piano strutturale. Così il futuro è nero”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 ( Cambio Provincia) Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - 392 3329 132

© Il Giornale del Lazio 2025