Allerta trasporti a Roma: il 9 dicembre sciopero di 24 ore

Lo sciopero è stato proclamato da parte del sindacato Sul e coinvolgerà l’intera rete Atac: autobus, tram, metro, filobus e ferrovie urbane

ROMA – Il 9 dicembre a Roma è stato proclamato uno sciopero di 24 ore dei trasporti da parte del sindacato Sul, che coinvolgerà l’intera rete Atac: autobus, tram, metro, filobus e ferrovie urbane. Durante lo sciopero il servizio sulla rete sarà garantito durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59) e non garantito nelle altre fasce orarie.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO SCIOPERO

Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac, sono esclusi i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento (linee 021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435-500-515-551-669-980. Lo sciopero non riguarda linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale

ARTICOLAZIONE DELLO SCIOPERO

NOTTE 8/9 DICEMBRE 2025

-NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

-GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-

-REGOLARE il servizio serale delle linee 021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435-500-515-551-669-980

GIORNATA DEL 9 DICEMBRE 2025

-GARANTITE le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

-REGOLARI le linee 021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435-500-515-551-669-980

-REGOLARE il servizio di bus a chiamata degli ambiti di quartiere Massimina-Villa Troili-Maglianella di Sopra

-NON GARANTITO il servizio sulla rete Atac dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

-NON GARANTITE le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916

-REGOLARI per l’intera giornata le linee 021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435-500-515-551-669-980

NOTTE 9/10 DICEMBRE 2025

-REGOLARE il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

-NON GARANTITE dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916

-REGOLARI linee 021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435-500-515-551-669-980

ACCESSIBILITA’

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale

BIGLIETTERIE, PARCHEGGI E BIKE PAKING

Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Utilizzate le biglietterie on-line o pagate direttamente in stazione o a bordo dell flotta di superficie con carte di credito/debito. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria – ad eccezione delle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino non sarà possibile utilizzare i bike box; il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero. Durante lo sciopero non sarà possibile utilizzare i locker per il ritiro di merce in stazioni eventualmente chiuse.

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

Le motivazioni principali poste alla base dello sciopero proclamato da Sul sono: “Cambi turno individuali degli autisti, disagio del pasto, discriminazioni premiali nei diversi settori produttivi aziendali e negli adeguamenti parametrali, valorizzazione delle professionalità interne, la disciplina, i livelli di sicurezza nelle rimesse e all’uscita pedonale della rimessa Portonaccio, l’applicazione della sentenza di Cassazione dal punto di vista normativo ed economico relativa alla IV area a tutti i lavoratori interessati, la riorganizzazione del settore biglietteria eccetera”.

