Rissa e invasione di campo a Ferentino, scattano 9 Daspo, anche a 5 giovani calciatori

La rissa, con successiva invasione di campo, era avvenuta il 9 novembre

ROMA – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno inoltrato apposita formale richiesta al Questore della provincia di Frosinone e hanno ottenuto l’emissione di un Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) ai sensi dell’art. 6 della Legge 401/1989 nei confronti di 9 persone, tra cui 5 giovanissimi calciatori e 3 tifosi violenti, oltre a un dirigente sportivo, i quali a pochi minuti dal termine dell’incontro di calcio tra le squadre ‘Ssd Ferentino Calcio Arl – Rocca Priora Calcio’ tenutosi lo scorso 9 novembre presso il campo sportivo di Ferentino, valevole per il campionato ‘Under 18 Regionali – Girone D’, si rendevano protagonisti di una violenta rissa, scaturita per futili motivi, iniziata tra giocatori in campo e sfociata in una invasione di campo, a seguito del quale si rendeva necessario l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anagni e di Frosinone, nonché delle Stazioni di Ferentino e Anagni.

