domenica, Dicembre 7, 2025

salute

Ultime notizie

Rissa e invasione di campo a Ferentino, scattano 9 Daspo, anche a 5 giovani calciatori

SPORT
redazione
Autore redazione
Less than 1 min.read

La rissa, con successiva invasione di campo, era avvenuta il 9 novembre

ROMA – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno inoltrato apposita formale richiesta al Questore della provincia di Frosinone e hanno ottenuto l’emissione di un Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) ai sensi dell’art. 6 della Legge 401/1989 nei confronti di 9 persone, tra cui 5 giovanissimi calciatori e 3 tifosi violenti, oltre a un dirigente sportivo, i quali a pochi minuti dal termine dell’incontro di calcio tra le squadre ‘Ssd Ferentino Calcio Arl – Rocca Priora Calcio’ tenutosi lo scorso 9 novembre presso il campo sportivo di Ferentino, valevole per il campionato ‘Under 18 Regionali – Girone D’, si rendevano protagonisti di una violenta rissa, scaturita per futili motivi, iniziata tra giocatori in campo e sfociata in una invasione di campo, a seguito del quale si rendeva necessario l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anagni e di Frosinone, nonché delle Stazioni di Ferentino e Anagni.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Allerta trasporti a Roma: il 9 dicembre sciopero di 24 ore
Next article
Ponte dell’Immacolata, quali sono le destinazioni preferite? Ecco la lista
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Successo per la terza tappa di “Cammini DiVini”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Subiaco, L'Assessore Regionale Elena Palazzo ha sottolineato l'obiettivo del...

A-HEAD Project porta a Palazzo Valentini l’arte come cura: premiati Barchitta, Zabarella e Zeroscena.

PRIMO PIANO 0
Biolghini, Calapai e Benedetti: «L’arte resta spazio di trasformazione...

Presentato all’Accademia di Belle Arti di Frosinone il progetto PRO-BEN dedicato al benessere psicofisico degli studenti.

AMBIENTE 0
Grande successo per la pubblicazione del catalogo fotografico dedicato...

Articoli popolari

Successo per la terza tappa di “Cammini DiVini”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Subiaco, L'Assessore Regionale Elena Palazzo ha sottolineato l'obiettivo del...

A-HEAD Project porta a Palazzo Valentini l’arte come cura: premiati Barchitta, Zabarella e Zeroscena.

PRIMO PIANO 0
Biolghini, Calapai e Benedetti: «L’arte resta spazio di trasformazione...

Presentato all’Accademia di Belle Arti di Frosinone il progetto PRO-BEN dedicato al benessere psicofisico degli studenti.

AMBIENTE 0
Grande successo per la pubblicazione del catalogo fotografico dedicato...

© Il Giornale del Lazio 2025