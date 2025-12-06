Il Castello Angioino -Aragonese apre le sue porte

Gaeta, Inaugurazione del percorso di visita “Castello di Gaeta. Oltre i confini” e Puntini Puntini – Festival di arti inclusive

Martedì prossimo (9 dicembre), si svolgerà dalle ore 11 presso la Sala convegni del Castello Angioino di Gaeta, l’inaugurazione del percorso di visita “Castello di Gaeta. Oltre i confini”, esito del progetto di rimozione delle barriere fisiche e sensoriali finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR (M1C3 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”) e gestito dal Ministero della Cultura. “Il progetto, ideato e coordinato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (prof.sse Ivana Bruno e Assunta Pelliccio), -si legge nel comunicato- ha coinvolto un team multidisciplinare di docenti, ricercatori e professionisti, avvalendosi dell’esperienza maturata dal Laboratorio di ricerca Museo Facile del Dipartimento di Lettere e Filosofia Unicas, impegnato da anni nello sviluppo di strategie e strumenti innovativi per l’accessibilità culturale (https://www.unicas.it/museofacile/). Concepito con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità a un luogo dal forte valore identitario per la comunità locale e nazionale, l’intervento si è focalizzato sulle aree visitabili del monumento, concesso dal 1995 “in uso perpetuo e gratuito” dal Demanio dello Stato all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che ne cura la valorizzazione garantendone la fruizione in uno spirito di condivisione con la città”. “Attraverso il superamento delle barriere fisiche e la realizzazione di un sistema integrato di comunicazione e accessibilità culturale adatto alle esigenze di tutti i tipi di pubblico -afferma la coordinatrice del progetto, prof.ssa Ivana Bruno- il Castello Angioino si presenta oggi in una veste rinnovata: un luogo aperto, accogliente e inclusivo, in grado di favorire una conoscenza ampia e partecipata del patrimonio culturale”. Nei giorni 9 e 10 dicembre si svolgerà inoltre la prima edizione di Puntini Puntini – Festival di arti inclusive, realizzato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il coinvolgimento dell’Associazione Culturale Fuori Contesto e con il patrocinio della Città di Gaeta. “Puntini Puntini – Festival di arti inclusive -continua la nota- nasce su impulso e con il coordinamento scientifico e organizzativo dell’Ateneo di Cassino, che promuove un nuovo appuntamento culturale dedicato a esplorare, condividere e innovare i linguaggi dell’accessibilità nelle arti, confermando il proprio impegno nel sostenere pratiche culturali inclusive e nel favorire il dialogo tra accademia, territorio e mondo della produzione artistica. I puntini di sospensione diventano metafora di ciò che resta da dire, da studiare e da immaginare: un invito ad ampliare gli orizzonti del possibile e a riconoscere la pluralità delle forme espressive, così come la diversità delle persone che le generano e le abitano. L’accessibilità culturale – dai percorsi museali alle arti performative – rappresenta oggi un campo in costante evoluzione, ricco di sperimentazioni e di visioni innovative. Grazie al contributo scientifico dell’Università di Cassino e all’esperienza dell’Associazione Culturale Fuori Contesto, da anni attiva nella progettazione culturale inclusiva, in particolare nei contesti formativi, di comunità e nei percorsi dedicati all’accessibilità sensoriale, il festival crea uno spazio di incontro e confronto tra professionisti, studiose/i, artiste/i e pubblico, proponendo esperienze accessibili e momenti di approfondimento”. “Siamo una moltitudine di puntini – afferma la direttrice artistica del Festival, Emilia Martinelli – ognuno con la sua forma, il suo colore, la sua voce. Con questo festival vogliamo farne incontrare alcuni, portarli al Castello di Gaeta e lasciare che disegnino nuovi modi di pensare l’arte”. Il Festival propone modelli innovativi di accessibilità sensoriale e cognitiva, ponendo al centro la partecipazione attiva delle persone con disabilità e promuovendo un approccio inclusivo alla creazione artistica e alla mediazione culturale. Il programma, previsto per il 9 e 10 dicembre, dalle 9.00 alle 20.00, include spettacoli in Lingua dei Segni, performance con audio-descrizione per persone cieche, percorsi museali immersivi, talk tematici ed esperienze progettate per essere fruibili da tutte e da tutti. Una occasione preziosa per immaginare insieme un’arte realmente condivisa. Maggiori informazioni e programma dettagliato delle due giornate al link https://www.unicas.it/33693 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Castello Angioino, Via Angioina, 04024 Gaeta (LT)

9 e 10 Dicembre 2025, Ingresso gratuito Per informazioni: scire@unicas.it Tel. 0776 2993404 – 0776 2993296 Per prenotare: www.bil.ly/festival-puntini In fase di prenotazione richiedere il servizio di audiodescrizione e segnalare eventuali necessità o bisogni specifici. Per seguire il festival in diretta streaming:

https://meet.google.com/euf-kxpy-cni