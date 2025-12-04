Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini

Dal 11 Dicembre 2025 al 11 Gennaio 2026, inizia la stagione teatrale 2025- 2026 del musical più longevo e amato dagli italiani “Aggiungi un posto a tavola” di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, che torna ad emozionare il pubblico al Teatro Brancaccio. <“Aggiungi un posto a tavola” -si legge nel comunicato- scritto con Jaja Fiastri, musiche di Armando Trovajoli continua a emozionare il pubblico di ogni generazione con un nuovo prestigioso cast. In questa edizione la messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli che dichiara: «Dopo quasi 800 repliche eseguite nei ruoli di Toto e poi del Sindaco, che manterrò in questa nuova edizione, sono davvero emozionato per questo incarico. Ringrazio la produzione e gli autori per la fiducia accordatami; una grande responsabilità che affronto con entusiasmo e impegno. Voglio fare un’edizione indimenticabile che onori gli autori che nel 1974 concepirono una delle più belle commedie musicali italiane dal successo inossidabile>. Nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato ed amato dal pubblico: «Un desiderio che diviene realtà! È la prima volta che partecipo a una grossa produzione musical. Mio padre mi fece vedere Aggiungi un posto a tavola in televisione che avevo 6 anni, mi ricordo ogni gesto. Sono entusiasta e terrorizzato; non vedo l’ora di dare il mangime alla colomba». Special Guest Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione: «Un altro sogno che si avvera; Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte con un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice Valori e Alida Chelli, mi impegnerò per non essere da meno». “La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo onore. Nel ruolo del Sindaco Marco Simeoli, nel ruolo di Clementina ci sarà Sofia Panizzi (sostituita da Anna Di Matteo nelle repliche di Salerno, Lecce, Trieste, Udine e San Benedetto del Tronto) e Toto sarà interpretato da Francesco Zaccaro. Francesca Nunzi è confermata nel ruolo di Ortensia. LA TRAMA: “La storia, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che un giorno riceve una telefonata inaspettata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per affrontare l’imminente secondo diluvio universale. Don Silvestro, aiutato dai compaesani, riesce nella sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini del paese. Finita l’arca, al momento dell’imbarco, interviene un cardinale inviato da Roma che convince la gente del paese a non seguire Don Silvestro che a suo dire disonora l’abito che porta. Comincia il diluvio, sull’arca si ritrovano solo Don Silvestro e Clementina, la giovane figlia del sindaco perdutamente innamorata di lui. L’acqua incomincia a sommergere i paesani, Don Silvestro decide di abbandonare l’arca, rifugio sicuro, per condividere con i suoi fedeli quel terribile momento. Un gesto infinito d’amore. Allora Dio, vedendo fallire il suo progetto, interrompe il diluvio, imposta l’arcobaleno. Si chiude su una tavola in festa celebrando il ritorno alla serenità benedetta da Dio”. La commedia musicale è prodotta da Viola Produzioni centro di produzione teatrale. Dopo i successi ottenuti con Rapunzel il musical, Sister act il musical , Peter Pan il musical , L’ultima strega, E… se il tempo fosse un gambero?, La Regina di ghiaccio il musical, Aggiungi un posto a tavola, Shakespeare in Love, Aladin il musical geniale, La piccola bottega degli orrori , Tutti parlano di Jamie il musical, Prova a prendermi il musical, Alessandro Longobardi conferma il Centro di Produzione d’eccellenza tra i più attivi e proficui in Italia. TEATRO BRANCACCIO Via Merulana, 244, 00185 Roma botteghino@teatrobrancaccio.it prezzo biglietto da 80 € a 40 € -disponibili su www.teatrobrancaccio.it e www.ticketone.it