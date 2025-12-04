giovedì, Dicembre 4, 2025

salute

SALUTE

Salute: scoperta strategia naturale contro il rischio psicotico nei giovani

redazione - 1
Studio italiano dimostra l'efficacia anti neurofiammatoria della Pea-um di Ugo Cataluddi ROMA – Una potenziale svolta nella prevenzione dei disturbi psicotici arriva dall’Italia. Un gruppo di ricerca dell’Università di...

Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant’Eugenio di Roma

Nasce la nuova commissione ginecologia estetico-funzionale dell’Ordine dei medici di Roma

Influenza, Bassetti contro i luoghi comuni: “Uscire con il freddo non fa ammalare”

“No al cellulare prima dei 13 anni”: i pediatri aggiornano le raccomandazioni sul digitale

Ultime notizie

Agroalimentare, Confeuro: “Ok rapporto Ismea ma non sottovalutare criticità”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Autore costantino sacchetto
1 min.read

Agroalimentare, Confeuro: “Ok rapporto Ismea ma non sottovalutare criticità”

“Accogliamo con favore i risultati del Rapporto Ismea 2025, che restituisce un quadro complessivamente positivo per il nostro agroalimentare. I dati sul valore della produzione e sul contributo al PIL indicano un settore che continua a essere una colonna portante dell’intero sistema produttivo ed economico italiano. Non possiamo però dimenticare – sottolinea Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – che questi risultati sono merito esclusivo degli agricoltori, della loro professionalità e del loro lavoro quotidiano, spesso svolto in condizioni difficili. E proprio per questo è necessario guardare anche alle criticità che il settore sta attraversando. Rimane innanzitutto aperta la questione delle aziende non orientate all’export, che rappresentano una parte fondamentale della nostra agricoltura e che devono essere sostenute con strumenti efficaci per valorizzare e commercializzare i propri prodotti sul mercato interno. A ciò si aggiunge una delle sfide più urgenti e meno affrontate sinora: il problema del ricambio generazionale. L’assenza di prospettive chiare per i giovani agricoltori e le difficoltà di accesso al lavoro agricolo creano incertezza e minano il futuro stesso del settore primario. Siamo inoltre in un contesto economico delicato e complesso, condizionato non soltanto dalle politiche commerciali internazionali, dai dazi e dagli accordi, ma anche dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, che sta compromettendo la stabilità delle rese e aumentando l’incertezza produttiva. Per questo – prosegue Tiso – se da un lato il rapporto Ismea pare descrivere un settore florido, resiliente e in sviluppo, dall’altro non si può ignorare ciò che accade realmente nelle campagne: la redditività insufficiente dei piccoli e medi produttori, le difficoltà di accesso e posizionamento sui mercati, i costi di produzione elevati che continuano a erodere i margini delle imprese agricole. È fondamentale che le istituzioni prestino maggiore attenzione al modo in cui vengono raccontati e interpretati i dati, tenendo conto di tutte le variabili che incidono sulla vita delle aziende agricole. Solo così sarà possibile costruire politiche realmente utili per sostenere il comparto primario e garantire un futuro sostenibile all’agricoltura italiana”, chiosa il presidente Confeuro.

Previous article
A Rimini è emergenza lupi, il neonato comitato denuncia: “Fra un po’ arrivano in spiaggia…
Next article
De Humana Mensura. Linda KarshanalPalazzo della Cancelleria
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

Articoli popolari

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

© Il Giornale del Lazio 2025