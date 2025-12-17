ACCORDO REGIONE-SINDACATI SUL BILANCIO

ROCCA: CONTI IN ORDINE E PIÙ RISORSE PER IL SOCIALE

Roma, 17 dicembre 2025 – «L’accordo in materia fiscale siglato da Regione Lazio e da tutte le organizzazioni sindacalirafforza la nostra visione d’insieme sulle risposte da dare ai cittadini in termini di pressione fiscale e di erogazione dei servizi».

Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Il prossimo bilancio triennale vedrà la Regione mettere in campo, in maniera peraltro progressiva, numerose misure di sostegno al reddito particolarmente attente alle fasce basse ma anche al ceto medio, che troppo spesso è stato chiamato a fare da bancomat alla spesa pubblica. Resta alta l’attenzione al sociale, con le agevolazioni ad attività produttive in territori montani, terzo settore e cooperative sociali, mentre significative quote di bilancio saranno impegnate per l’attrazione di nuovi investimenti e per la riconversione industriale dell’indotto dell’automotive. Ma su due interventi intendo porre in particolare l’accento: il sostegno al reddito per il personale sanitario impegnato nei Pronto Soccorso regionali e l’ampiamento della platea che avrà accesso all’esenzione della quota per le residenze sanitarie assistenziali. Chi è in trincea nell’emergenza sul territorio e le famiglie meno abbienti che hanno un anziano a carico potranno sentire la Regione Lazio al loro fianco. Grazie, pertanto, all’assessore Righini per il grande lavoro portato avanti sul nostro bilancio: i conti regionali finalmente sono in ordine e ciò ci consente di dedicare ancora maggiori risorse laddove serve, con particolare riguardo alle categorie più fragili del tessuto sociale», conclude Rocca.