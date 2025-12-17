ROMA : INCONTRO MINISTRO DELL’INTERNO E DEL CAPO DELLA POLIZIA CON I QUESTORI E I DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLE SPECIALITA’

Stamattina, a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani hanno incontrato i Questori della Repubblica, i Dirigenti dei Compartimenti della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Zone di Frontiera e dei Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali del territorio.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate la tematica della gestione dei servizi di ordine pubblico, anche con riferimento alle imminenti Olimpiadi invernali di Milano/Cortina; della protezione delle infrastrutture critiche; della implementazione in particolare dei servizi di prevenzione e controllo a bordo dei treni e nelle metropolitane.

Si è, inoltre, parlato anche dell’incremento delle misure di prevenzione patrimoniali e quelle per i c.d. Codici rossi; di elevare al massimo l’analisi dei fenomeni criminali per garantire la migliore attività di prevenzione e di repressione e della straordinaria attività che viene svolta per la gestione dei flussi immigratori e per eseguire un numero sempre più crescente di rimpatri e di espulsioni.

E’ stata anche valorizzata la capacità di interconnessione dei sistemi di controllo a disposizione della Polizia di Frontiera.

Il Prefetto Pisani si è soffermato anche sull’organizzazione degli uffici in un’ottica di sempre maggiore efficienza ed efficacia dell’azione complessivamente svolta.

I lavori sono stati conclusi dal Ministro dell’Interno, che nel suo intervento ha dichiarato:

“il volgere dell’anno non è solo un momento di bilanci ma anche il tempo per guardare in prospettiva alle tante complesse sfide che ci attendono. E che sono certo saprete affrontare con la professionalità e la dedizione che vi contraddistinguono. In quest’occasione voglio rivolgere a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro svolto nei molti complessi scenari in cui si sono trovati ad operare: dalla sicurezza dei cittadini alla gestione delle manifestazioni di piazza, dal contrasto all’immigrazione irregolare al presidio delle aree sensibili delle nostre città. Sappiate che sarò sempre al vostro fianco, e il mio impegno sarà massimo per proseguire lungo la strada già intrapresa, dal potenziamento degli organici all’adozione di misure per tutelare e valorizzare sempre di più il vostro lavoro”.

All’evento hanno preso parte anche il Sottosegretario Nicola Molteni, il Sottosegretario Emanuele Prisco e il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, Prefetto Maria Teresa Sempreviva.

