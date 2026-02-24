martedì, Febbraio 24, 2026

A Roma la più grande mostra di opere in LEGO® d’Europa: 8 milioni di mattoncini nel cuore della città

Erika Ciancio
Author: Erika Ciancio
Roma si arricchisce di un’esperienza espositiva di rilievo europeo. A pochi passi da Piazza Venezia, in Via D’Aracoeli, è visitabile la più grande mostra di opere realizzate con mattoncini LEGO® in Europa: un percorso immersivo che si estende su oltre 2.000 metri quadrati e che raccoglie più di 100 modelli costruiti con circa 8 milioni di mattoncini.

Non si tratta di una semplice esposizione tematica, ma di un progetto che unisce creatività, precisione tecnica e capacità narrativa. Le installazioni riproducono città, monumenti iconici e scenari complessi con un livello di dettaglio sorprendente. Ogni opera è frutto di un lavoro minuzioso che trasforma elementi di piccole dimensioni in strutture imponenti e realistiche, capaci di attrarre visitatori di tutte le età.

La mostra si inserisce nel panorama culturale romano come proposta trasversale, in grado di coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi. L’esperienza è immersiva e dinamica: il visitatore è accompagnato lungo un percorso che stimola osservazione e stupore, offrendo una chiave di lettura diversa del concetto di costruzione e progettazione.

Particolarmente significativa è la collocazione nel centro storico della Capitale. La vicinanza a Piazza Venezia rende l’esposizione facilmente integrabile in un itinerario turistico o in una giornata dedicata alla scoperta della città, contribuendo ad ampliare l’offerta culturale dell’area.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale, con tariffe che partono da 18 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini, suscettibili di variazioni nei fine settimana.

Con i suoi numeri record e la dimensione europea dell’evento, la mostra rappresenta una delle proposte espositive più imponenti attualmente presenti nel Lazio, confermando come anche il linguaggio del gioco possa trasformarsi in esperienza culturale e attrattiva turistica di ampia portata.

RIETI. I CARABINIERI SMANTELLANO UNA PIAZZA DI SPACCIO IN UN CASOLARE ABBANDONATO: ARRESTATO UN UOMO CON INGENTI QUANTITÀ DI DROGA
La primavera sboccia in città: torna il Firenze Flower Show
