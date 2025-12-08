A Pastena l’Accademia dei Borghi Connessi per accelerare la trasformazione digitale dei piccoli comuni

Il Comune di Pastena, in provincia di Frosinone, ha accolto oggi una nuova tappa dell’Accademia dei Borghi Connessi, l’iniziativa promossa da WINDTRE nell’ambito del suo piano di sostenibilità. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Intercomunale dei comuni della Valle del Liri, è rivolto alle municipalità associate e dedicato alla trasformazione digitale dei piccoli comuni. Al centro dell’incontro, l’applicazione concreta delle tecnologie digitali per migliorare i servizi pubblici, l’efficienza energetica e la qualità della vita dei cittadini.

Dal 2021, il progetto Borghi Connessi ha coinvolto 115 comuni italiani con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei territori attraverso interventi che favoriscano conoscenze e competenze sulle nuove tecnologie. L’iniziativa prevede corsi di formazione per cittadini di ogni età, piccole imprese e Pubblica Amministrazione, con lo scopo di colmare il divario digitale che ancora penalizza molte realtà locali e contribuire a uno sviluppo più sostenibile, inclusivo e consapevole. L’Accademia Borghi Connessi, lanciata nel 2024 si rivolge principalmente agli amministratori pubblici e promuove attraverso seminari, webinar e tavole rotonde la conoscenza delle tecnologie emergenti e delle soluzioni digitali che possono migliorare la qualità della vita nei piccoli centri, sia dal punto di vista ambientale che sociale.

«Con Borghi Connessi vogliamo offrire ai piccoli comuni italiani strumenti concreti per affrontare la sfida della trasformazione digitale”. Dichiara Paolo Campagnolo, project manager del progetto Borghi Connessi di WINDTRE. “L’obiettivo è creare opportunità di crescita e inclusione, favorendo l’accesso alle tecnologie e alle competenze necessarie per migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita. Pastena rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni e imprese possa generare valore per i cittadini e per il territorio.»

“Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto- ha dichiarato Giovanni Frattarelli Presidente dell’Associazione Intercomunale dei comuni della Valle del Liri – perché crediamo che la digitalizzazione sia una leva strategica per lo sviluppo locale. Vogliamo costruire comunità più connesse, più sicure e più inclusive, accompagnando cittadini imprese, scuole e anziani in un percorso di crescita digitale”

Il progetto «Borghi connessi» fa parte del piano di sostenibilità Wind Tre, un programma composto da dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nell'attività dell'impresa. L'azienda promuove da anni soluzioni che mirano ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell'ambito di tutte e tre le dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l'Agenda ONU 2030.

