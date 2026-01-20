A Palombara Sabina un convegno sull’innovazione di processo e di prodotto in olivicoltura

Giovedì 22 gennaio a Palombara Sabina, a partire dalle ore 14:30, presso l’azienda agricola Tenuta Valeria (Strada di Stazzano Vecchio n. 19), si svolgerà la quarta tappa del progetto “Insieme a EVO, per il bene comune, la salute, il territorio”. L’incontro sarà un’importante occasione di confronto dedicata alle innovazioni di processo e di prodotto in olivicoltura.

L’iniziativa realizzata nell’ambito di un progetto cofinanziato dalla Regione Lazio e dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura del Lazio – Arsial, è rivolta agli operatori della filiera oleo-turistica, agli imprenditori agricoli, ai tecnici, ai frantoiani, ai dirigenti di cooperative, alle associazioni della ristorazione, dell’accoglienza e della cultura, nonché ai rappresentanti delle istituzioni e al mondo della ricerca.

Il convegno nasce con l’obiettivo di condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche, favorendo il dialogo tra ricerca scientifica, istituzioni e operatori del settore, per individuare

strategie capaci di: ridurre la fatica e migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende olivicole, incrementare la qualità dell’olio extravergine di oliva, rafforzare la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, promuovere sinergie tra produzione, turismo, cultura e consumatori.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Palombara Sabina, On. Alessandro Palombi, e del Presidente del Parco Regionale dei Monti Lucretili, Marco Piergotti, il programma prevede una visita all’uliveto aziendale, guidata dal titolare, Massimiliano Di Carlo, con dimostrazione di macchine innovative per la raccolta, a cui seguirà una tavola rotonda dedicata alle più avanzate innovazioni genetiche, biotecnologiche e gestionali in olivicoltura.

Tra i temi che si affronteranno ci saranno le proprietà nutraceutiche dell’olio EVO, la scelta di nuove cultivar e sistemi di allevamento innovativi, l’impollinazione assistita tramite droni, la rintracciabilità e la determinazione di origine dell’olio, fino alla gestione rigenerativa dell’oliveto e all’uso di biostimolanti di nuova generazione. Interverranno ricercatori, rappresentanti di consorzi DOP, ricercatori di ENEA, soci dei biodistretti del Lazio e tecnici

dei biodistretti.

L’evento si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, mentre le conclusioni saranno affidate al Dottor Giovanni Pica dirigente di Arsial. I partecipanti potranno degustare un buffet con prodotti tipici a testimonianza del forte legame tra qualità agroalimentare,

salute e territorio.

Il progetto è ideato e promosso dal Dott. Livio Terilli, docente di marketing e titolare dell’azienda agricola Il Torrino dei Gelsi, che sottolinea come “l’innovazione, se condivisa, possa diventare uno strumento concreto di crescita sostenibile e di bene comune per tutta

la filiera olivicola, fungendo da importante volano anche per il settore oleo turistico, cuore del progetto Insieme ad Evo, che in questi mesi ha raccolto la partecipazione e le proposte di decine di imprenditori e operatori del settore, dimostrando come la sinergia possa essere un formidabile moltiplicatore di energie e opportunità”.