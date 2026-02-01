domenica, Febbraio 1, 2026

A Niscemi “l’intera collina sta scendendo giù”: 4 chilometri di frana e 1.500 sfollati, i contributi previsti

PRIMO PIANO
PALERMO – “Un dato è certo: la frana è assolutamente ancora attiva”. Così il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, giungendo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. “L’intera collina sta scendendo giù verso la piana di Gela – ha aggiunto – l’impatto è particolarmente complesso”. Ciciliano è giunto nella città in provincia di Caltanissetta, insieme al presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, per un sopralluogo sulla frana ormai estesa a 4 chilometri che ha provocato già 1.500 sfollati.Il ministro Ciciliano e il presidente della Regione Sicilia Schifani dopo il sopralluogo: “Alcune case non potranno più essere abitate”Hanno prima sorvolato la zona della frana, dove si è creato un costone di circa 50 metri, poi sono stati accolti dal sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Concluso il sopralluogo Ciciliano e Schifani hanno partecipato al vertice nel Centro operativo comunale di Niscemi per fare il punto sui danni causati alla popolazione dagli smottamenti del terreno e sugli interventi da mettere in atto a sostegno delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni.

Previous article
San Valentino da ricordare, da assaporare, da condividere
