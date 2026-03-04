mercoledì, Marzo 4, 2026

Salute, Tiso(Accademia Ic): “Giornata obesità importante ma serve impegno quotidiano”

“Il 4 marzo si celebra il World Obesity Day, la Giornata Mondiale dell’Obesità promossa dalla World Obesity Federation in collaborazione con partner internazionali tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’UNICEF. L’edizione 2026 richiama l’attenzione sulla questione di agire in modo coordinato e veloce al fine di contrastare una delle principali criticità di salute pubblica a livello globale, ponendo al centro non solo le scelte individuali ma anche i sistemi sanitari, alimentari, educativi e urbani che influenzano la salute delle persone. L’obesità infatti continua a crescere in tutte le fasce di età e rappresenta un importante fattore di rischio per numerose patologie croniche. La Giornata Mondiale dell’Obesità – dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca – rappresenta dunque un momento fondamentale per accendere i riflettori su una problematica che riguarda milioni di cittadini. Tuttavia non può essere soltanto una ricorrenza simbolica: serve un impegno quotidiano, concreto e coordinato per promuovere prevenzione, corretti stili di vita e maggiore informazione È necessario – prosegue Tiso – rafforzare le politiche di prevenzione, investire nella cultura dell’alimentazione sana, sostenere le famiglie e promuovere percorsi educativi fin dall’infanzia. Allo stesso tempo bisogna contrastare lo stigma sociale che troppo spesso colpisce le persone che convivono con l’obesità, una condizione complessa che richiede attenzione, supporto e un approccio multidisciplinare. Per questo – conclude Tiso – rivolgiamo un appello alle istituzioni affinché la lotta all’obesità diventi una priorità stabile nell’agenda sanitaria e sociale del Paese. Servono politiche pubbliche più incisive, investimenti nella prevenzione e programmi strutturati che coinvolgano scuola, sanità e territorio. Solo con un impegno condiviso e continuativo sarà possibile affrontare davvero questa emergenza e tutelare la salute delle future generazioni”.

