martedì, Dicembre 9, 2025

salute

Ultime notizie

Tiso(Accademia IC): “Contrastare overfishing per tutela oceani”

AMBIENTE
costantino sacchetto
Autore costantino sacchetto
1 min.read

“L’overfishing, o sovrapesca, è la pratica di pescare animali acquatici, principalmente pesci, a un ritmo superiore a quello con cui la specie può rigenerare la propria popolazione. In altre parole, si catturano troppi pesci rispetto alla capacità della popolazione di riprodursi e mantenere un numero sano di individui adulti. Questo fenomeno preoccupante e grave porta a un declino delle popolazioni ittiche, mettendo a rischio l’equilibrio degli ecosistemi marini e la sostenibilità delle risorse ittiche nel lungo termine. E’ questa oggi una delle principali minacce per gli ecosistemi marini e per le comunità che dipendono dalla pesca. Come fare per adottare soluzioni alternative e combattere l’overfishing? Si va dalla pesca sostenibile alla creazione di apposite aree marine protette. Dalla acquacoltura sostenibile all’utilizzo efficiente di tecnologie e monitoraggi, come modelli predittivi per gestire gli stock. E ancora: mettere in campo un consumo consapevole di pesce e avviare una transizione economica per le comunità di pescatori. Queste alcune delle soluzioni. In conclusione, l’overfishing è un problema globale serio ma affrontabile: combinando gestione scientifica, tecnologie moderne, protezione degli habitat, acquacoltura sostenibile e scelte responsabili da parte dei cittadini, è possibile ripristinare gli stock ittici e garantire oceani sani per il futuro, per evitare il collasso delle popolazioni di pesci e preservare la salute degli oceani”.

Lo dichiara Carmela Tiso. portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca

Previous article
Campania, l’avvocato Antonio Melillo, nominato nuovo Coordinatore Regionale di Assotutela
Next article
Presentato il libro del prof. Mussarra “Una storia dei Giubilei Celestino V”
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 ( Cambio Provincia) Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - 392 3329 132

© Il Giornale del Lazio 2025