Voglio nascere a Rieti, un pomeriggio per celebrare la maternità e i servizi sanitari e assistenziali offerti nella Città di Rieti

Nel pomeriggio di ieri, nella settimana che culmina con la Festa della mamma, l’Assessorato alle Politiche Sociali, Salute Pubblica e Pari Opportunità del Comune di Rieti ha promosso un incontro per far conoscere l’articolato sistema socio-sanitario che Azienda Sanitaria Locale, Comune di Rieti e Consorzio Sociale Ri/1, insieme a tante realtà dell’associazionismo, della cooperazione e del volontariato nella Città di Rieti mettono a servizio della maternità e della genitorialità.

Per l’occasione è stato realizzato e proiettato un filmato, che verrà messo a disposizione dal Comune di Rieti all’ASL e alla Regione Lazio, nel quale i professionisti che operano nei raparti di Ostetricia, Ginecologia, Pediatria e nel Consultorio Materno Infantile illustrano il proprio operato quotidiano e guidano i cittadini alla scoperta dei reparti e dei servizi assistenziali offerti.

É stata anche illustrata l’attività degli asili nido, dell’home visiting e del Centro per la famiglia Hakuna Matata.

Nell’ambito del pomeriggio è stato presentato il progetto attivo da anni della clown terapia e i presenti hanno potuto godere delle esibizioni sul tema degli allievi del Liceo musicale Elena Principessa di Napoli e del balletto dell’Accademia Nazionale di Danza.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Salute Pubblica e Pari Opportunità Giovanna Palomba:

“Di fronte a una tendenza a scegliere di far nascere i propri figli fuori dal territorio provinciale, ho creduto necessario intraprendere un percorso di migliore conoscenza dei servizi offerti dal territorio, delle professionalità e delle tecnologie che sono quotidianamente al servizio delle famiglie e della maternità. Voglio ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto Pinuccia Niglio per la partecipazione e i tanti medici, ostetriche e tutti i professionisti della sanità che hanno offerto il loro appassionato contributo, il dott. Cosimo Oliva, le Dott.sse Fabiola Ciferri e Sara De Sisto, la Dott.ssa Franca Faraoni, il dott. Vincenzo Spina e in rappresentanza di tutto il personale ASL la Dott.ssa Valentina D’Ovidio. Il mondo che il sistema socio sanitario è in grado nel nostro territorio di attivare attorno alla famiglia è ampio e articolato e ci hanno aiutato a rappresentarlo anche la dott.ssa Stefania Colasanti, coordinatrice dell’asilo Nido Sabin e la dott.ssa Giulia Rossi che ha illustrato i servizi di home visiting. É stato per me un orgoglio anche contribuire con la dott.ssa Marta Laureti a far conoscere ancora meglio le attività del centro per la Famiglia Hakuna Matata. Sono poi felice che sia stata anche rappresentata, tra le attività di volontariato, la clown terapia dal responsabile di Rieticuore odi Leonardo Umena. Infine un sentito ringraziamento ai giovani artisti del Liceo musicale Elena Principessa di Napoli, ai loro insegnati Paolo Paniconi e Rosa Maria Cirello e al balletto dell’Accademia Nazionale di Danza, che hanno celebrato la maternità attraverso le loro esibizioni artistiche.”

09_05_2025