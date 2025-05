MUNICIPIO VI. CAMPIDOGLIO: FOSSO DELL’OSA CONCLUSA NUOVA RETE IDRICA

Incontro pubblico abitanti, presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, assessora Lavori pubblici Ornella Segnalini, assessore Urbanistica Maurizio Veloccia, presidente Commissione LlPp Antonio Stampete e Acea Ato2

Intervento da 900mila euro per 2,5 km di condotte idriche e rifacimento strade interessate

Roma, 9 maggio 2025 – Un importante risultato è stato raggiunto nel quartiere di Fosso dell’Osa, nel Municipio VI, con il completamento dei lavori di creazione della nuova rete idrica che Roma Capitale ha effettuato tramite Acea Ato2.

L’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, l’assessore all’UrbanisticaMaurizio Veloccia, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il presidente della Commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete con i responsabili di Acea Ato2 hanno partecipato ieri sera all’evento di presentazione dei risultati, testimoniando l’impegno dell’amministrazione capitolina per il territorio che aspettava i lavori da oltre 10 anni.

L’intervento è finanziato da Roma Capitale con un importo di circa 900mila euro, anche grazie ai contributi dell’Acru Fosso dell’Osa, versati dai cittadini residenti per i condoni e permessi di costruire rilasciati nel tempo e destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio di pertinenza. Le lavorazioni rappresentano una fondamentale opera di infrastrutturazione idrica per il quadrante. La conclusione di questo intervento rappresenta un significativo passo avanti per il quartiere di Fosso dell’Osa, garantendo un servizio idrico efficiente e contribuendo al miglioramento complessivo della qualità della vita dei suoi abitanti. Roma Capitale e Acea continuano a lavorare insieme per potenziare le infrastrutture e i servizi per tutti i cittadini.

Dettagli dell’Intervento:

A partire dal 26 febbraio 2024, Acea Ato2 ha avviato l’intervento che è stato concluso; in particolare, i lavori hanno riguardato: Estensione della rete: 2.462 metri di nuove condotte idriche posate; Allacci realizzati: 91, per un totale di 100 abitazioni e 8 attività non residenziali servite; Strade interessate: Via Piobbico, Via Tavullia, Via Cartoceto, Via Mogliano, Via Piandimeleto, Via Sassocorvaro, Via Offida, Via Moresco, Via Montelabbate, Via Del Passo del Lupo; Ripristino stradale: Completo rifacimento del manto stradale delle vie interessate, con uno strato di base di 7 cm e uno strato di usura di 3 cm, migliorando la viabilità e il deflusso delle acque meteoriche.

L’assessora OrnellaSegnalini commenta: “Abbiamo mantenuto un impegno preso con i residenti di quest’area. La realizzazione di questa nuova rete idrica è un intervento concreto che risponde a un’esigenza fondamentale dei cittadini, migliorando significativamente la qualità della loro vita. Questo intervento non solo fornisce un servizio essenziale come l’acqua, ma ha anche portato al rifacimento completo del manto stradale, migliorando la viabilità e la sicurezza.”

“Il lavoro fatto a Fosso dell’Osa è il segno tangibile dell’impegno che stiamo mettendo nel recupero delle nostre periferie, in particolare quelle più fragili. Queste aree, sorte spontaneamente, oggi sono diventate quartieri a tutti gli effetti, ed è compito dell’Amministrazione ricondurli ad un livello dignitoso di vivibilità dotandoli di tutti i servizi necessari ed essenziali per la quotidianità. Siamo quindi molto orgogliosi di questo intervento sia perché sana una situazione inaccettabile, la mancanza di acqua potabile per centinaia di persone, sia perché deriva da un lavoro sinergico tra diversi assessorati e dalla compartecipazione delle Acru”, prosegue l’Assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia.

“Dopo anni di attese da parte dei cittadini, grazie al lavoro dell’assessora Segnalini, degli uffici tecnici, di Acea e di tutta l’amministrazione capitolina, siamo riusciti ad inaugurare finalmente la rete dell’acqua potabile ad Osa. Un diritto fondamentale che non può essere messo in discussione. L’acqua che arriva in casa non è solo un servizio: è un segno concreto di cittadinanza, di dignità, di salute pubblica. E di attenzione ad ogni area della nostra città, migliorando la qualità della vita di tantissime persone”, sostiene la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“La nuova rete idrica a Fosso dell’Osa – afferma il presidente della Commissione LlPp Antonio Stampete – è un risultato importante, atteso da anni dai cittadini del Municipio VI. L’impegno di Roma Capitale e Acea Ato2 ha portato alla creazione di un’infrastruttura idrica moderna e necessaria per gli abitanti. Fondamentale anche il rifacimento stradale, che migliora viabilità e sicurezza. Un esempio di collaborazione tra istituzioni e cittadini per il bene del territorio. Continueremo a lavorare per infrastrutture efficienti in tutta la città, l’obiettivo è quello da qui in avanti, anche nella prossima consiliatura Gualtieri, di coprire tutti i territori di Roma dove sono ancora assenti i servizi primari”.