Castel di Sangro – Si spengono i riflettori sul XV° Torneo Nazionale Calcio Giovanile

di Fausto Zilli

E’ stato un torneo di calcio giovanile nel segno della sobrietà in ricordo di “Papa Francesco” scomparso lo scorso 21 aprile 2025 giorno di Pasquetta.

“lo sport è una strada educatrice un ponte che unisce donne e uomini di religioni e culture diverse, cioè un ponte di pace, è una strada per aprirsi per uscire dalle proprie chiusure e mettersi in gioco cosi si impara a partecipare a superarsi a fare fatica insieme. Vi auguro anche di sentire il gusto la bellezza del gioco di squadra che è molto importante per la vita, non all’individualismo. Cari ragazzi che lo sport rimanga un gioco, mettervi in gioco nella ricerca del bene senza paura con coraggio ed entusiasmo, non accontentarsi di un pareggio mediocre, dare il meglio di se stessi spendendo la vita per ciò che davvero vale e che duri per sempre. Non dimenticare mai la bellezza della vita la bellezza dello sport quella bellezza che Dio ci ha dato”. Con questo messaggio di Papa Francesco si è aperto la presentazione ufficiale del XV° Torneo Nazionale Calcio Giovanile presso il palazzetto dello sport di Castel di Sangro, alla presenza del primo cittadino Angelo Caruso di tutte le società partecipanti atleti istruttori genitori e di tutto lo staff del comitato organizzativo.

Si spengono le luci nel palazzetto e si accendono le torce degli smartphone : di segiuito video

https://www.facebook.com/watch/?v=1432478807873949&rdid=FTve31ENjOZqlxmu

Con il patrocinio del comune di Castel di Sangro – Roccaraso, il patrocinio del Comitato Nazionale Italiano Fairplay del presidente Ruggero Alcanterini , con il patrocinio ASI Lazio del presidente Roberto Cipolletti, hanno partecipato all’evento sportivo 15 società di calcio, provenienti da 4 regioni d’Italia,: Asd Levante Azzurro, Nick Calcio Bari, Levante Academy, Sorrento Calcio, S.S. Ercolanese, Meta Calcio, la Boreale, U.S. Palestrina, ASD Santa Maria delle Mole,N.D.B. San Giacomo, Vasto Academy, Olympia Cedas Sulmona, ASD Castel di Sangro,Accademia Gialloazzurri e la Spes Mundial. Una tre giorni all’insegna della condivisione, dell’aggregazione nel rispetto delle regole dell’avversario dei compagni, dentro e fuori il terreno di gioco. Alla premiazione finale sono state assegnate le coppe Fairplay per ogni categoria : cat 2017/2018 Diego Lorusso del Levante Azzurro, cat. 2016 Antonino Porzio del Meta calcio, cat. 2015 Emilio Roca del Levante Academy, cat. 2014 Giovanni Cacace del Sorrento calcio, cat. 2013 Diego Di Menna del Castel di Sangro e per la cat. 2012 Leonardo Pisano dell’ Accademia GialloAzzurri.