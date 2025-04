Poca attenzione per il territorio e la collettività

Piglio, Dopo gli interventi sulla stampa, attuata la pulizia dell’area antistante l’asilo

Dopo le vacanze di Pasqua i piccoli dell’asilo comunale di via Romagnano a Piglio, hanno avuto la bella sorpresa di vedere l’erba dell’area antistante tagliata. Dopo quasi un mese, di polemiche, articoli giornalistici ( https://www.ilgiornaledellazio.it/2025/03/22/i-genitori-protestano-per-lo-stato-di-abbandono-del-cortile-adiacente-lasilo-comunale/ https://www.ilgiornaledellazio.it/2025/04/09/il-plesso-dellinfanzia-e-avvolto-da-erba-alta-e/ ) e richieste d’intervento da parte dei genitori dei bambini, che esasperati stavano attuando anche una raccolta firme, il Sindaco Mario Felli e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Ceccaroni, hanno deciso d’intervenire per il taglio dell’erba, che ormai aveva raggiunto livelli assurdi. “Abbiamo interrotto logicamente la petizione –commentano i genitori- ringraziamo, il Sindaco e l’Assessore per aver compreso la situazione insostenibile. Certo siamo consci del fatto che un’amministrazione dovrebbe essere attenta e vigile soprattutto nell’interesse delle fasce più deboli come i bambini, ma ormai siamo abituati all’indifferenza di quest’Amministrazione verso il territorio e la sua collettività. Ringraziamo l’attenzione che ci ha rivolto la stampa, un valido e sicuro riferimento per far valere i nostri diritti”. Un articolo di giornale può essere uno strumento efficace per farsi ascoltare dal Comune, soprattutto se si vuole sollevare una questione specifica o una problematica che riguarda la comunità locale, siamo lieti di essere stati utili a questi genitori ed ai bambini, è chiaro che se deve essere un articolo di stampa ad accendere i riflettori su una palese situazione, che si pone sotto gli occhi di tutti compresi quelli del Sindaco Mario Felli e della sua amministrazioni, allora vuol dire che chi amministra non lo fa con la diligenza con cui dovrebbe.