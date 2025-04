OSCAR – E’ uscito il singolo “Pensieri”

“Pensieri” è il nuovo singolo di Oscar, un brano già disponibile sulle principali piattaforme digitali per l’etichetta Up Music Studio.

E’ una canzone che parla di me e della mia infanzia -spiega l’artista- di quando avevo 6 anni e di come pur essendo così piccolo, ho vissuto con emozione alcune fasi familiari. Parla di tutte le cose che sentivo dire da molte persone solo per fare “gossip”, di tutte quelle volte che qualcuno mi ha fatto da “falso supporto”, di tutti i posti che ho visto e che mi facevano provare altre mille emozioni, il tutto legato ad un divorzio dei miei genitori che alla fine non è più avvenuto.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=jACEJ3LvoCQ

Oscar Runcio è nato il 24 agosto 2006 a La Paz in Bolivia, vive con i suoi genitori adottivi ed attualmente frequenta il quinto anno di scuola superiore ad indirizzo turistico. Durante il suo percorso di studi ha svolto stage presso il prestigioso Palace Grand Hotel di Varese, un’esperienza che gli ha offerto un primo approccio diretto al mondo dell’accoglienza e del turismo. Inoltre, ha partecipato attivamente come volontario a diversi eventi sportivi e iniziative della città di Varese, dimostrando impegno e passione per la comunità locale. Al di là degli studi e delle esperienze lavorative, la più grande passione di Oscar è la musica. Fin da piccolo, la musica ha rappresentato per lui una fonte inesauribile di emozioni e ispirazione, accompagnandolo in ogni fase della sua vita fino a quando a 8 anni ha scoperto la passione anche per scrivere e ha composto il suo primo piccolo brano su uno dei suoi blocchetti. Attualmente, continua a coltivare le sue passioni guardando al futuro con determinazione.

