Nel cuore verde del Ticino: tre alloggi per respirare la natura

Tre esperienze uniche per chi sogna una fuga rigenerante

Chi sceglie il Ticino sceglie un’immersione profonda nel verde. Non si tratta solo di visitare luoghi, ma di viverli: camminare a piedi nudi in un prato di montagna, ascoltare il silenzio di un bosco centenario, fare il bagno in una pozza scavata nella roccia, dormire sotto un cielo trapunto di stelle. Ogni esperienza diventa un invito a rallentare, respirare, riconnettersi. Che si tratti di una passeggiata tra i castagni, di una notte sotto le stelle o di un weekend in un alloggio sostenibile, il Ticino regala emozioni genuine. È la meta ideale per chi cerca esperienze autentiche, profonde e a misura d’uomo. Perché qui, più che altrove, è la natura a parlare e….a farsi ascoltare.

Cà Nani è la nuova struttura dell’Albergo Diffuso Monte Generoso

Da fine 2024 ha aperto i battenti la quinta struttura dell’Albergo Diffuso Monte Generoso, situata nella pittoresca Casima, frazione del comune di Castel San Pietro. Questo progetto innovativo, pensato per valorizzare le piccole realtà locali e contrastare lo spopolamento delle aree rurali, mira a creare una rete di ospitalità diffusa. A breve distanza da Mendrisio, rappresenta il luogo ideale per chiunque voglia immergersi in un contesto autentico lontano dal caos cittadino. La Cà Nani non si limita a essere uno “small boutique hotel”; la struttura propone un’ampia gamma di attività che permettono agli ospiti di esplorare e vivere appieno il territorio, dal ristorante con terrazza panoramica alla cantina situata nell’antica stalla e al bar che offre prodotti a km 0, dalle escursioni guidate alle degustazioni enogastronomiche, dai corsi di cucina tradizionale alle visite alle attrazioni locali, come il suggestivo Mulino di Bruzella. Inoltre, per gli amanti delle avventure all’aria aperta, è possibile noleggiare mountain bike e scoprire i percorsi panoramici della zona. L’obiettivo finale del progetto di “albergo diffuso” è quello di arrivare a una decina di strutture. Cà Nani è la quinta dopo l’Osteria Manciana, l’Ostello di Scudellate, la Casa dei Gelsi e la rinnovata Alpe di Caviano.staygenerous.ch

Soggiornare in un hotel del futuro nel Gambarogno

A partire da Pasqua 2025, l’Habitat Lago Maggiore aprirà le sue porte a Piazzogna, nella regione del Gambarogno (Locarnese). Questo innovativo concetto alberghiero si basa su “Tiny Houses” indipendenti, progettate per un’immersione totale nella natura. Realizzato con materiali locali e tecniche sostenibili, il progetto è stato premiato agli Hotel Innovation Awards come uno dei tre migliori progetti svizzeri. Ogni modulo in legno e vetro offre una vista mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti. Con un’unità accessibile alle persone con disabilità, una suite modulabile trasformabile in spazio per eventi, e un alloggio per il gestore che garantisce un’ospitalità su misura, Habitat Lago Maggiore reinventa l’esperienza del viaggiatore moderno, unendo ecologia, innovazione e benessere. habitatlagomaggiore.ch

Bubble Suite nella pittoresca regione della Capriasca

Situata a Cagiallo nella regione collinare della Capriasca a nord di Lugano, la nuova Bubble Suite offre un’esperienza unica di soggiorno immersi nella natura e permette di passare una notte sotto le stelle in una struttura eco-friendly. Circondata da foreste di betulle, faggi e castagni, la zona è ideale per escursioni a piedi e in bicicletta. ​In collaborazione con il B&B Cà San Matteo, gli ospiti hanno accesso a servizi come jacuzzi e sauna, oltre a una colazione a base di prodotti locali, tra cui pane fresco, formaggi, marmellate fatte in casa e succhi di frutta. La Bubble Suite fa parte dei “Grape Escapes” di Svizzera Turismo, offrendo agli ospiti l’opportunità di visitare la cantina San Matteo, esplorare le vigne, degustare vini e godersi aperitivi con prodotti del territorio. ​ adventurly.ch