Tornano i Bimboinviaggio Awards: l’eccellenza dell’ospitalità family si celebra a Firenze

Dove l’accoglienza incontra i sogni dei più piccoli

Il prossimo 8 maggio 2025 alle 17.30, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Minerva di Firenze, si terrà la cerimonia di consegna dei Bimboinviaggio Awards 2025. Un evento esclusivo dedicato all’eccellenza dell’accoglienza family, durante il quale verranno premiati 10 family hotel affiliati a Bimboinviaggio.com, il portale di riferimento per chi desidera organizzare vacanze su misura per tutta la famiglia. Un riconoscimento che valorizza le strutture capaci di trasformare un semplice soggiorno in un’esperienza memorabile, attraverso servizi personalizzati, ambienti sicuri e stimolanti, e un’attenzione costante ai bisogni di genitori e bambini.

Un’occasione per raccontare le migliori strutture alberghiere che accolgono, ascoltano e coccolano le famiglie in viaggio, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza unica, pensata su misura per grandi e piccini. Una celebrazione della qualità e della passione che anima alcune tre le più virtuose strutture in Europa, hotel e resort, capaci di coniugare professionalità, calore umano e un’attenzione autentica ai bisogni delle famiglie contemporanee.

Selezionati con criteri rigorosi e trasparenti, che uniscono il gradimento espresso direttamente dagli utenti del portale e l’eccellenza dei servizi dedicati alle famiglie, i 10 vincitori degli “Excellence in Family Hospitality” di Bimboinviaggio, rappresentano il meglio del panorama family: dal comfort delle camere alla varietà della ristorazione per bambini, dall’animazione educativa alle attività outdoor, dai centri benessere family-friendly alle buone pratiche in tema di sostenibilità ambientale.

Dalle parole ai numeri: il turismo family è in pieno boom. Nel corso dell’evento saranno presentati i risultati di un questionario esclusivo realizzato tra le famiglie che seguono Bimboinviaggio.com, volto ad analizzare i nuovi stili emergenti del viaggiare in famiglia. Un’indagine che fotografa in tempo reale come stia cambiando il modo di vivere la vacanza con i figli: dalla crescente ricerca di flessibilità e autenticità, al desiderio di connessione con la natura, fino alla preferenza per esperienze educative e attività che coinvolgano attivamente bambini e genitori.

I dati raccolti dall’Osservatorio di Bimbinviaggio.com, attraverso le migliaia di richieste di preventivo che ogni anno transitano dal portale e le opinioni dirette delle famiglie, confermano con chiarezza la centralità del segmento family nel panorama turistico italiano ed europeo.

Un’agenda ricca di spunti e interventi d’eccezione:

Chiara Rosati , esperta di marketing turistico e Fondatrice di Bimboinviaggio.com, aprirà i lavori con la presentazione dei trend 2025 del turismo per famiglie.

, esperta di marketing turistico e Fondatrice di Bimboinviaggio.com, aprirà i lavori con la presentazione dei trend 2025 del turismo per famiglie. Gianpaolo Romano , Amministratore Delegato di Cartorange, offrirà un’analisi sull’evoluzione dei gusti e delle esigenze delle famiglie moderne in vacanza.

, Amministratore Delegato di Cartorange, offrirà un’analisi sull’evoluzione dei gusti e delle esigenze delle famiglie moderne in vacanza. Simone Guercini, Professore ordinario di Marketing e Management all’Università di Firenze, parlerà dell’impatto delle nuove tecnologie e delle competenze di marketing nel settore travel.

Con oltre 18 anni di esperienza, il portale rappresenta un punto di riferimento per le famiglie italiane, offrendo una selezione curata di hotel e resort family-friendly in Italia e all’estero. Ogni struttura è verificata, raccontata nei dettagli e promossa con trasparenza, per aiutare le famiglie a scegliere vacanze su misura, senza sorprese. L’interfaccia intuitiva e la possibilità di richiedere preventivi personalizzati rendono l’esperienza semplice, diretta e affidabile.

Per accreditarsi: info@travelmarketing2.com

Referenze: www.bimboinviaggio.com

Bimboinviaggio.com, portale leader nella prenotazione di Hotel per famiglie con oltre 350 strutture affiliate in Italia e nel mondo, da hotel indipendenti a catene alberghiere fino a sistemazioni in villaggi, campeggi, residence e agriturismi, propone consigli, esperienze e informazioni per organizzare un soggiorno perfetto con i bambini.