Valle del Sacco e cancro al seno: prevenzione e consapevolezza al centro dell’incontro a Frosinone

Il Presidente del Consiglio Provinciale: “Serve responsabilità collettiva e impegno istituzionale”

Si è tenuto nella mattinata oggi, presso la Sala Cassa Edile di Frosinone, l’incontro dal titolo “Valle del Sacco e cancro al seno. Le ragioni, la prevenzione, la consapevolezza”, un confronto e approfondimento su un tema di grande rilevanza sanitaria e ambientale per il territorio.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti, medici, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di fare chiarezza sul legame tra l’inquinamento ambientale nella Valle del Sacco e l’incidenza del cancro al seno, e soprattutto di promuovere la cultura della prevenzione e della consapevolezza.



All’evento ha preso parte anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che dopo aver portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, che è intervenuto sottolineando l’importanza di iniziative come questa per stimolare il dibattito pubblico e rafforzare la collaborazione tra enti, comunità scientifica e cittadini.

“Ringrazio gli organizzatori per aver acceso un riflettore su una questione così delicata e importante per il nostro territorio – ha dichiarato –. La salute dei cittadini deve essere una priorità assoluta e richiede un impegno costante e condiviso. La Valle del Sacco rappresenta una ferita aperta su cui è necessario continuare a lavorare, con responsabilità e con una visione chiara e concreta.”



Il Presidente ha poi ribadito il ruolo delle istituzioni provinciali nel promuovere politiche di prevenzione, informazione e tutela della salute pubblica: “Come Provincia, continueremo a sostenere iniziative che aiutino a diffondere consapevolezza e promuovano stili di vita sani, affiancando la comunità scientifica e il mondo dell’associazionismo in questo percorso. Un grande grazie va alla dott.ssa Teresa Petricca, organizzatrice dell’evento per la sua grande disponibilità e sensibilità dimostrata negli anni per le problematiche ambientali che ci vedono coinvolti giornalmente.”