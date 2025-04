Il Tenente  Colonnello Giuseppe Campoccio: “un’esempio di forza e determinazione che ha abbattuto ogni barriere”

Così il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, si congratula con l’atleta paralimpico per il prestigioso riconoscimento internazionale

Il Tenente Colonnello Giuseppe Campoccio, atleta paralimpico dell’Esercito Italiano, ha scritto una nuova, straordinaria pagina della storia dello sport e delle Forze Armate e della provincia di Frosinone, con la sua recente vittoria del premio Atleta Mondiale dell’Anno 2024 conferito dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM). Un risultato che non solo porta lustro al suo nome, ma rappresenta anche un messaggio potente di inclusione, determinazione e superamento delle difficoltà.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha espresso pubblicamente le sue congratulazioni e il suo orgoglio per il Tenente Colonnello Campoccio, sottolineando come il suo cammino sportivo sia una testimonianza di resilienza e forza di volontà. “Giuseppe Campoccio è un esempio straordinario di come, nonostante le difficoltà fisiche, la passione, la voglia di vivere e la determinazione possano abbattere ogni barriera. La sua carriera è una lezione di vita per tutti noi, una testimonianza che lo sport è un potente strumento di riscatto e integrazione”, ha dichiarato il Presidente Quadrini.

Campoccio, che ha vinto numerosi titoli e medaglie in competizioni internazionali, tra cui tre ori ai Mondiali Militari di Atletica Paralimpica 2024 a Jesolo, ha affrontato sfide enormi sin dal 1991, quando un grave infortunio durante un’esercitazione militare gli ha cambiato la vita. Nonostante ciò, il Tenente Colonnello non ha mai smesso di lottare, conquistando medaglie in diverse discipline e diventando un punto di riferimento per il movimento paralimpico italiano.

“Le sue vittorie, non solo nelle competizioni sportive, ma nella vita, sono la dimostrazione che nulla è impossibile. Il suo palmarès, che conta 127 ori e 135 medaglie, è il frutto di una tenacia senza pari e di un cuore che non si arrende mai”, ha continuato Quadrini che ha aggiunto -“L’intera provincia di Frosinone è fiera di lui e lo celebra oggi come esempio di eccellenza, coraggio e determinazione.”

Il Tenente Colonnello Campoccio riceverà ufficialmente il premio nell’Assemblea Generale del CISM, che si terrà a maggio 2025 in Sri Lanka, un’occasione che celebrerà il suo straordinario impatto sugli sport paralimpici e sull’intero movimento militare internazionale in quanto unico Atleta Paralimpico a concorrere tra i Colleghi normo, per la prima volta nella Storia, e pertanto viene riconosciuto da un Organismo Internazionale, il CISM, nella purezza dell’accenzione di Atleta.