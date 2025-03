Lazio: Mattia (Pd), Rocca aumenta stipendi a dirigenti Asp.

Basta sprechi

Oggi la delibera in Giunta dopo l’ok alla Pisana

“Aumenti dei compensi fino al 20% in più per i membri dei Consigli di amministrazione, ovvero presidente e consiglieri, e più del doppio per i direttori i direttori delle Asp (ex-Ipab), le Aziende di Servizi alla Persona della Regione Lazio. E’ quanto previsto da una delibera regionale che oggi arriva in Giunta dopo l’ok in I Commissione alla Pisana nei giorni scorsi. Un nuovo dispendio di risorse di cui le cittadine e i cittadini del Lazio non sentivano certo il bisogno, oltre che paradossale per un provvedimento che era stato presentato dalla Giunta Rocca come uno schema di delibera ‘senza oneri finanziari’. La Giunta Rocca torni sui suoi passi, investa queste risorse sui servizi pubblici essenziali del Lazio, come la sanità pubblica e il contrasto alla denatalità, e concentri piuttosto le proprie energie nel sollecitare quegli enti regionali che ancora non sono in regola con i propri bilanci, quali la Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia. Abbiamo il dovere morale, oltre che politico, di ridurre gli sprechi, non di aumentarli”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.