Primavera in Salute, un successo l’iniziativa di “Sapienza Futura” con oltre 2000 visite mediche gratuite per la comunità della Sapienza

Lo scorso 21 marzo in Sapienza l’associazione “Sapienza Futura” ha “inaugurato la primavera” con una giornata dedicata alla prevenzione per la comunità della Sapienza. L’iniziativa ha avuto un grande impatto sociale sulla comunità: la giornata, realizzata in collaborazione con gli specialisti del Policlinico Umberto I°, ha visto svolgersi oltre 2000 visite mediche per studenti e personale dell’università, in forma totalmente gratuita.

“Primavera in Salute”: l’iniziativa per la salute a portata di tutti

Si è svolta, con straordinario successo di pubblico – studenti, personale e docenti dell’Università “Sapienza” di Roma – la giornata di visite mediche gratuite, che quest’anno ha preso il nome di “Primavera in Salute”, organizzata dall’associazione Sapienza Futura. La manifestazione, tenutasi venerdì 21 marzo dalle 10:00 alle 16:00 lungo il “Viale della Minerva” dell‘Università romana, ha raggiunto un traguardo notevole e ancora una volta ha acceso importanti luci sui temi della prevenzione medica e della salute.

Nell’arco della giornata infatti, sono state registrate all’interno dell’Ateneo oltre 2000 visite mediche e screening: un risultato che rinnova il successo degli anni precedenti e conferma la crescente attenzione verso la prevenzione e la salute pubblica, obiettivo che “Sapienza Futura” – fanno sapere gli organizzatori dell’evento – persegue costantemente attraverso attività di questo tipo.

Per l’edizione 2025, la comunità Sapienza ha potuto usufruire di consulenze in ben 13 specialità mediche. Le più richieste sono state Dermatologia (230 visite), Endocrinologia (150 visite) e Medicina dello Sport (120 visite). L’offerta ha incluso anche i reparti di Malattie Infettive -con lo svolgimento di 200 test HIV- ma anche Cardiologia, Ginecologia, Medicina Interna, Senologia, Nutrizione Clinica, Neurologia, Salute Orale, Gastroenterologia e Chirurgia Generale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione: infatti, grazie alla collaborazione con l’Associazione IncontraDonna e ASL Roma 1 sono state somministrate 190 vaccinazioni contro il Papilloma Virus, numerosi Pap Test e Mammografie. La prevenzione è stata ulteriormente promossa dall’associazione Anlaids, impegnata nella sensibilizzazione contro le malattie sessualmente trasmissibili.

Ma l’evento non si è concentrato solo sulla salute individuale. Centro dell’iniziativa infatti, è stata anche la promozione attiva delle campagne di Donazione del Sangue, in particolare curata da AdSpem, e di Tipizzazione del Midollo Osseo, gestita da ADMO. Tanti partecipanti all’iniziativa, dunque, si sono potuti iscrivere alla lista dei donatori in questa circostanza.

La giornata è stata di grande importanza anche dal punto di vista didattico, perché gli studenti dell’area medico-sanitaria hanno avuto l’opportunità di svolgere attività pratiche, grazie alla collaborazione tra Sapienza Futura e i Professori del Policlinico Umberto I. I giovani studenti hanno infatti affiancato gli specialisti durante lo svolgimento delle visite, partecipando alla fase di anamnesi e effettuando la rilevazione dei parametri vitali dei pazienti.

Per questo motivo, tra i partner accolti in Ateneo durante la giornata, hanno partecipato Cuffiette in Corsia, Formazione in Corsia, Libreria in Movimento e AGIFAR (Associazione Giovani Farmacisti), vista la particolare importanza che per l’occasione è stata data anche alla Farmacia. I tre partner hanno fornito gadget sanitari agli studenti e al personale dell’area sanitaria e farmaceutica e a tutti i partecipanti. Partner dell’evento anche la Fondazione Patrizio Paoletti, impegnata nella promozione della salute e della ricerca neurologica, nonché il Counseling Psicologico dell’Università Sapienza, in linea con l’obiettivo di sensibilizzazione al benessere e alla salute personale e comunitaria.

L’evento è stato interamente trasmesso dall’emittente radiofonica “Radio Roma Capitale”, che ha trasmesso in esterna lungo tutto l’evento, con pillole e interviste in diretta a studenti, specializzandi e medici. Sono stati intervistati il Direttore Generaledel Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba, e la Magnifica Rettrice dell’Università Sapienza, Antonella Polimeni, che hanno dato il via alla giornata con i saluti istituzionali, ringraziando i medici, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa.

Chi è Sapienza Futura: da vent’anni al servizio degli studenti

Con Primavera in Salute, Sapienza Futura conferma un impegno ventennale per il benessere, i diritti e il futuro degli studenti, dimostrando che l’università non è solo un luogo di studio, ma uno spazio di crescita, di condivisione e di sostegno reciproco. È proprio questo l’obiettivo con cui nel 2001 è nata l’associazione studentesca sotto il nome di “Sapienza in Movimento”, che oggi ha preso il nome di Sapienza Futura. Mossa inizialmente dall’impegno e dalla passione di un gruppo di amici che condividevano ideali comuni, nel corso degli anni l’associazione è cresciuta, diventando la più grande associazione d’Italia e d’Europa, nonché la prima lista dell’Università Sapienza dal 2018.

In questi vent’anni, Sapienza Futura si è rivelata un punto di riferimento indispensabile all’interno della Sapienza, grazie all’attività costante dei rappresentanti degli studenti, presenti in ogni Facoltà e Organi di Ateneo, e alle iniziative sociali che propone a tutta la comunità studentesca.

Saluti del Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba e della Magnifica Rettrice di Sapienza, Antonella Polimeni durante l’evento Primavera in Salute

Un momento dell’evento Primavera in Salute del 21 Marzo 2025

Lo staff di Sapienza Futura durante l’evento Primavera in Salute insieme al Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba, e al