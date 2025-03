Il Teatro di Vejano presenta la lettura scenica di “Il potere di un no”: un omaggio a Franca Viola

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 22

Il prossimo 29 marzo, alle ore 17.30, il Teatro di Vejano avrà l’onore di ospitare Il potere di un no, una lettura scenica liberamente ispirata alla storia di Franca Viola, un’icona di coraggio e determinazione, interpretata da Antonella Giuzio. Il testo, scritto da Ludovica Costantini, racconta un capitolo fondamentale della lotta per i diritti delle donne e per la loro emancipazione dalla violenza e dal controllo sociale.

Franca Viola, una giovane siciliana, è ricordata come la prima donna in Italia a rifiutare un matrimonio imposto dopo essere stata rapita e violentata, opponendosi alla cosiddetta “legge del matrimonio riparatorio” che consentiva agli stupratori di evitare la pena scegliendo di sposare la vittima. La sua scelta di dire “no” è diventata un simbolo di ribellione contro una società che opprimeva le donne e le costringeva al silenzio. Con la sua azione, Franca ha segnato una svolta culturale e giuridica, dando il via alla fine di una pratica che aveva radici antiche e segnava la condizione subalterna delle donne in Italia.

L’autrice Ludovica Costantini sottolinea l’importanza di questa vicenda con queste parole:

“La storia di Franca Viola non è la sola storia di una donna ma di tutte quelle che hanno subito il dolore del matrimonio riparatore, donne che hanno combattuto per i loro diritti con tutte le loro forze. Sono le stesse donne, figlie e nipoti, che ancora oggi si battono per i propri diritti, sicuramente diversi ma non lontani da quelli che sono stati. Non azzarderei a chiamarlo ‘manifesto femminista’ il mio testo quanto più un vademecum per ricordarci di non abbassare mai la testa, di non essere mai succubi o vittime, ma artefici della nostra storia e delle nostre volontà.”

Il potere di un no non è solo un racconto storico, ma un monito per le generazioni future sul valore della libertà e della dignità personale. La lettura scenica sarà arricchita da una mostra fotografica, visibile al pubblico sia il giorno dell’evento che durante i giorni successivi, offrendo un’esperienza visiva che completa il racconto di una delle vicende più emblematiche della storia contemporanea.

L’evento, che si terrà con ingresso gratuito (su prenotazione obbligatoria), è un’occasione per riflettere sulla forza e sul coraggio di una giovane donna che ha avuto il coraggio di opporsi a un sistema che le imponeva il silenzio, scegliendo di dire “no” non solo per sé stessa, ma per tutte le donne che avrebbero seguito il suo esempio.

Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il numero del teatro o inviando una mail.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di approfondire una storia di straordinario coraggio che ha cambiato la storia del nostro Paese. Un’interpretazione che, attraverso la voce di Antonella Giuzio, darà vita a una vicenda che ha segnato la battaglia per i diritti delle donne e che merita di essere raccontata e condivisa.

Contatti:

Teatro di Vejano

Telefono: 3338537695

Email: teatrovejano@gmail.com

Sito web: www.teatrovejano.it