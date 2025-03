Tennis, gli Internazionali d’Italia per la prima volta allo Stadio dei Marmi di Roma

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 0

ROMA – Gli Internazionali Bnl d’Italia 2025 si presentano con importanti novità. Gli appassionati, che dal 29 aprile al 18 maggio animeranno Roma per l’82esima edizione del torneo di tennis, saranno catapultati in una “nuova epoca” della manifestazione, all’interno di un ‘site’ più grande, più bello, più funzionale e ricco di fascino.

Quest’anno, infatti, il tennis per la prima volta entrerà nello Stadio dei Marmi. Il suggestivo impianto, intitolato alla leggenda Pietro Mennea, abbraccerà un’altra leggenda dello sport italiano, Jannik Sinner, il primo azzurro della storia a raggiungere il primo posto del ranking Atp e che proprio a Roma farà il suo ritorno alle competizioni.

Per presentare il nuovo progetto con tutte le grandi novità che renderanno ancor più iconico il colpo d’occhio dello splendido parco del Foro Italico, oggi pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa alla presenza di Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel), Marco Mezzaroma (Presidente di Sport e Salute), Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio) e Alessandro Onorato (Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma).All’interno dello Stadio dei Marmi saranno allestiti uno stadio da oltre 3.000 posti (la SuperTennis Arena) e altri due campi con tribune da 800 posti ciascuno. Insieme al Campo Centrale, alla Grand Stand Arena e al ‘Pietrangeli’, la SuperTennis Arena rappresenterà uno dei quattro show court del torneo. In totale ci saranno 9 campi da gioco e 12 campi per gli allenamenti dei campioni e delle campionesse attesi al via; menzione speciale, tra quelli riservati alla preparazione, per i due allestiti lungo il Tevere, all’ombra del Ponte della Musica.

Il pubblico, che per la prima volta potrà accedere all’impianto direttamente dal suggestivo Viale dell’Impero, che unisce l’Obelisco alla Fontana della Sfera, beneficerà anche di un Fan Village totalmente rinnovato, con spazi e facilities che contribuiranno a rendere indimenticabile l’esperienza in questo 2025. La zona delle piscine, riservata anche quest’anno ai giocatori e alle loro squadre, sarà nuovamente collegata al Centrale attraverso quella suggestiva passerella rappresentata dal ponte sospeso. Il progetto e le rivoluzionarie novità del site, che passa così da 12 a 20 ettari per soddisfare la sempre più crescente voglia di tennis, rappresentano un doveroso omaggio della città e degli organizzatori per gli storici risultati che i campioni azzurri hanno raccolto nelle ultime stagioni e, su tutti, per i record e le vittorie che hanno reso il 2024 la stagione la più bella della storia di questo sport; non a caso la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, conquistate lo scorso novembre a Malaga, saranno esposte al Foro Italico per tutta la durata del torneo.

“Puntiamo ad avvicinarci ai 400.000 spettatori paganti, fatto salvo il meteo, e a raggiungere nel giro di due o tre anni un miliardo di euro di impatto economico sul territorio“. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, che ha sintetizzato il presente e le prospettive future degli Internazionali Bnl d’Italia, quello che il numero 1 del tennis italiano ha definito “il più grande progetto di ampliamento del ‘site’ della storia del torneo”.https://tv.dire.it/mediaplayer/index.html?id=67d079937a6a8a911ff2da85&resolution=master

Il progetto è il risultato della crescita costante del pubblico al Foro. Un fenomeno “stabile di lungo periodo- ha detto Binaghi- strettamente collegato alla crescita del tennis italiano. Un fenomeno supportato da una nuova gestione del torneo e della Federazione, che destina le proprie risorse alla promozione del tennis forse più di chiunque altro, e dai risultati sportivi dei nostri atleti”.

