ATAC ZANNOLA A ERBAGGI: “FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI…”

Roma, 6 marzo 2025 – “Il Consigliere Erbaggi farebbe bene ad informarsi prima di parlare e di avventurarsi in dichiarazioni pubbliche che nulla hanno a che fare con la realtà dei fatti. Direbbe Dante: ‘Fatti non foste a viver come bruti…‘”: lo dichiara il Presidente della Commissione mobilità, Giovanni Zannola.

“Il furto alla rimessa di Portonaccio che ha comportato il danneggiamento degli impianti in fase di collegamento per i bus elettrici (foto allegata) – aggiunge Zannola – è un fatto realmente accaduto nella notte tra il 9 e il 10 febbraio. I cavi sono stati tagliati dalla cabina fino alle colonnine, già posate ed in fase di attivazione e questo, evidentemente, ha comportato un sensibile ritardo all’avvio del servizio degli stessi autobus elettrici. A proposito di fake news, mi preme sottolineare al consigliere Erbaggi che soltanto nella rimessa di Portonaccio saranno attive ben 80 postazioni per la ricarica elettrica delle vetture, 20 volte di più rispetto alle quattro dichiarate dall’esponente dell’opposizione. Rassicuriamo infine il consigliere Erbaggi e i cittadini e le cittadine romane: i bus elettrici -conclude Zannola – si potranno vedere circolare sulle strade capitoline già dalla giornata di doma