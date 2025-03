DonatoriNati: la donazione di sangue al San Camillo “si tinge di rosa”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, DonatoriNati – Associazione donatori volontari Polizia di Stato – organizza un’iniziativa speciale dedicata alla solidarietà e alla vita. In collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, l’IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” e la Croce Rossa Italiana, si terrà una raccolta straordinaria di sangue. Venerdì 7 marzo, dalle ore 8:00 alle 12:00, presso l’ingresso principale dell’Ospedale San Camillo, in Circonvallazione Gianicolense 87, sarà presente un’autoemoteca della Croce Rossa Italiana con personale medico specializzato per accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue e compiere un gesto di grande valore. Onde evitare attese, i donatori potranno anche usufruire dell’ambulatorio trasfusionale sito presso l’ospedale, al Padiglione Antonini.

In prima linea parteciperanno le donne della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario e amministrativo dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e dell’IRCCS Spallanzani.

Un impegno collettivo per sensibilizzare l’opinione pubblica e dare un esempio positivo contribuendo a salvare vite umane. “La donazione di sangue è un gesto di grande responsabilità e solidarietà” – sottolinea Claudio Saltari, presidente nazionale DonatoriNati Polizia di Stato. “Uno degli obiettivi principali di DonatoriNati è coinvolgere le nuove generazioni, perché la sostenibilità del sistema sangue dipende dal loro contributo. Il sangue è una risorsa strategica e, senza di esso, molte attività mediche si fermerebbero. Pensiamo a chi vive grazie alle trasfusioni di globuli rossi o a chi necessita, anche solo occasionalmente, di un supporto trasfusionale. Senza contare le emergenze, dove una trasfusione può fare la differenza tra la vita e la morte. Quel semplice gesto di donare può diventare un dono prezioso e insostituibile per chi ne ha bisogno”.

Per il Commissario straordinario generale dell’INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCCS, dott.ssa Cristina Matranga: “Da operatori sanitari siamo pienamente consapevoli dell’importanza della donazione del sangue, per cui abbiamo accolto con piacere l’invito di DonatoriNati che tra l’altro ringraziamo per l’impegno quotidiano nella promozione di questa pratica fondamentale, spesso decisiva, per la vita di tante persone. Donare il sangue è un gesto semplice ma allo stesso tempo è sinonimo di solidarietà e altruismo, valori che sono propri di chi opera per la sanità pubblica”.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Angelo Aliquò ha aggiunto: “La donazione di sangue rappresenta un indicatore fondamentale del senso di comunità e della solidarietà sociale. È un gesto volontario, anonimo, sicuro e gratuito che può fare la differenza per molte persone che dipendono dalle trasfusioni per la loro sopravvivenza. Il personale sanitario conosce bene il valore insostituibile di sangue, plasma e piastrine per garantire cure salvavita e interventi medici essenziali. Donare significa scegliere di aiutare il prossimo senza sapere chi beneficerà del nostro gesto, ma con la certezza del perché: perché può salvare una vita”.

Unisciti a noi: dona il sangue, dona la vita.