Un Consiglio Comunale organizzato in modo superficiale 

Piglio, Viviamo Piglio: “Tanta approssimazione, niente programmazione e sempre in affanno, questa è la Giunta Felli”

E’ stata convocata con grande superficialità la seduta consiliare fissata per domani pomeriggio che ha tra i punti all’ordine del giorno , l’Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-27, a sottolinearlo con una nota il gruppo consiliare di minoranza “Viviamo Piglio” rappresentato in consiglio da Roberto Neccia e Domenico Ambrosetti. “Secondo noi c’è stata una corsa affannosa, , -si legge in una nota- per portare l’approvazione entro il 28 febbraio. Il Consiglio comunale è stato convocato quando ancora era possibile presentare gli emendamenti cosi come disposto dal vigente regolamento di contabilità, gli emendamenti vanno presentati entro dieci giorni dal deposito degli atti. E ancora il deposito degli atti in data 11 febbraio per la convocazione del consiglio per l’approvazione del bilancio 2025/2027 il 20 febbraio senza dare notizia di eventuali emendamenti presentati, integrato successivamente con un altro punto, ed infine integrato il 25 febbraio di altri 3 punti, comunicando contestualmente la presenza di emendamenti. Le commissioni consiliari convocate venerdì 20 per lunedì 24 antecedente il consiglio comunale , deposito notificato in assenza della pubblicazione sull’albo pretorio on line delle delibere di Giunta Municipale relative al deposito stesso, (pubblicate nel pomeriggio dopo che era stata evidenziata l’anomalia), e ancora il deposito senza la relazione del revisore; il piano delle alienazioni da approvare con indicazione annualità 2024 con inserito ancora il terreno già alienato con deliberazione del Consiglio comunale nel 2024; il piano delle opere pubbliche con ancora un opera pubblica non più finanziata e relativa alla costruzione dell’asilo nido… Insomma tutta una serie di procedure improvvisate, raffazzonate buttate giù alla meno peggio, il tutto con due successive integrazioni dell’ordine del giorno del consiglio comunale, lettere con errori e ancora refusi e meri errori di compilazione e quant’altro, un totale guazzabuglio, confusione, disordine, caos, casino, pasticcio!!! Ecco con questi presupposti si porta per la sua approvazione in consiglio comunale il bilancio di previsione 2025/2027 che dovrebbe rappresentare il documento più importante per l’attività amministrativa. Ed infatti –conclude la nota- le suesposte modalità rispecchiano in pieno quale è l’attuale attività amministrativa della Giunta Felli, attività senza alcuna programmazione, sempre in affanno su tutto, e cercando poi in maniera del tutto rattoppata e approssimativa di portare faticosamente avanti anche le più semplici attività amministrative”.