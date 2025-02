Fitzcarraldo Experience. L’opera lirica su battello approda nella Realtà Virtuale

Dopo il debutto sulle acque del Tevere nel settembre del 2022, la Fitzcarraldo Experience è ora disponibile online per un pubblico globale, con un’esperienza immersiva e completamente gratuita e superando i confini delle rappresentazioni tradizionali. Dominio Pubblico, realtà consolidata nel panorama culturale romano e nazionale, presenta il primo progetto che porta l’opera lirica su battello nella dimensione della Realtà Virtuale, che sarà disponibile dal 25 febbraio 2025.

Fitzcarraldo, prodotto da E45 in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, è uno spettacolo operistico innovativo che si svolge a bordo di un battello in movimento lungo il Tevere, tra l’Isola Tiberina e Castel Sant’Angelo. Concepite da Fabio Morgan e accompagnate dalle musiche originali del maestro e direttore Francesco Leineri, le vicende narrano il viaggio di Fitzcarraldo, un sognatore visionario determinato a costruire un nuovo mondo attraverso l’arte, in un dialogo costante tra passato e futuro.

Nel 2024, Dominio Pubblico ha deciso di superare i confini fisici dell’opera, trasportandola in una nuova dimensione grazie alla Realtà Virtuale. Questo pionieristico progetto consente a chiunque di vivere un’esperienza immersiva unica, trasformando Roma in una scenografia viva e interattiva. In un mondo apocalittico, il protagonista e la sua ciurma solcano le acque del fiume, esplorando le rovine di un’epoca passata. Il loro viaggio è una ricerca di rinascita, in cui l’arte diventa simbolo di speranza e salvezza, un ponte tra ciò che è stato e ciò che potrà essere.

L’opera videografica in VR, della durata di circa un’ora, è il frutto di un’accurata progettazione realizzata da Dominio Pubblico in collaborazione con Gold Productions, casa di produzione cinematografica del circuito Gold. La regia è affidata a Omar Rashid, mentre la fotografia e la post-produzione portano la firma di Sasan Bahadorinejad. Il design sonoro è curato da Fabrizio Fasano, che grazie all’utilizzo dell’audio immersivo 8D crea un’esperienza sonora avvolgente e suggestiva. Il suono segue dinamicamente i movimenti dell’utente nel mondo virtuale, adattandosi in tempo reale alla direzione in cui è rivolto il visore VR, amplificando così la sensazione di immersione.

La piattaforma digitale Fitzcarraldo Experience sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2025 sul sitowww.fitzcarraldo.eu. L’intera opera sarà fruibile gratuitamente e permetterà agli utenti, grazie all’uso di un visore VR, di vivere l’esperienza in prima persona, sedendosi simbolicamente su un battello e attraversando il fiume della Città eterna.

Fitzcarraldo Experience è supportata dal programma Next Generation EU e dal Ministero della Cultura, come parte della misura “Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC). Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale www.fitzcarraldo.eu

Produzione video VR: Gold Productions

Regia: Omar Rashid

Fotografia e post-produzione: Sasan Bahadorinejad

Sound Designer e VR 8D Mix: Fabrizio Fasano

Progetto realizzato da: Dominio Pubblico

Con il sostegno di: Next Generation EU, Ministero della Cultura