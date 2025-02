MILANO, POLFER SVENTA FURTO STAZ. LAMPUGNANO, DE CORATO(FDI): «RINGRAZIO POLIZIOTTI

LI’ SITUAZIONE GRAVE URGE PRESIDIO FISSO MILITARI E VIGILI»

«Ringrazio la polizia ferroviaria per aver arrestato ieri mattina, in autostazione a Lampugnano, un egiziano mentre rubava la borsa ad una viaggiatrice. Ricordo che solo pochi giorni fa, proprio Lampugnano, era balzata alle cronache non solo locali ma anche nazionali ed

europee, per traffico internazionale di migranti. Già nel maggio 2023, noi di Fratelli d’Italia Milano, avevamo organizzato un flash-mob di protesta dove chiedevamo al più presto ‘basta degrado e più sicurezza all’hub pieno di delinquenti e malavitosi stranieri’. Visto il susseguirsi di gravi fatti, ripresi e riportati anche da “Striscia la Notizia”, è il caso che nei pressi di quell’area venga posizionato un presidio fisso di militari o Polizia Locale che controlli h.24 la zona. Al momento, da Palazzo Marino, non sono arrivate risposte concrete e il Consigliere di Municipio 8 di Fdi Luca Bonomi, lo scorso novembre, ha sollecitato il problema chiedendone apposita Commissione, anche riguardo ai nomadi assiduamente presenti in quel quartiere, ma al momento non sono giunte risposte dalla maggioranza».Così l’On. di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sul degrado e la sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.