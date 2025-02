QUARTICCIOLO – CARABINIERI IN CATTEDRA PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA’ TRA I GIOVANI

MOLTO ATTENTA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

ROMA – Ieri mattina, presso il Liceo Scientifico Statale “Francesco d’Assisi”, a ridosso del quartiere, circa 50 alunni di quarte classi, nel corso di un incontro, hanno ascoltato alcuni tra i temi più attuali esposti dai Carabinieri, nell’ambito di un progetto che sostiene la cultura della legalità.

Insegnanti per un giorno il comandante dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina e il comandante della Stazione Carabinieri di Roma Centocelle, competenti per la zona, che hanno parlato in generale dell’importanza del rispetto delle regole quale fondamento per la civile convivenza, hanno trattato i delicatissimi temi relativi ai rischi derivanti dall’uso delle sostanze stupefacenti e dei reati ad essi connessi, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, approfondendo le trappole e le insidie che si celano dietro la navigazione in rete, l’uso consapevole dei social, dipendenze giovanili e violenza di genere. L’incontro ha riscosso grande interesse da parte dei ragazzi che hanno partecipato in maniera attiva rivolgendo ai relatori numerose domande che hanno concesso l’opportunità di illustrare esempi pratici a sostegno delle delicate tematiche affrontate.

L’attività rientra nel quadro delle iniziative di formazione e sviluppo della cultura della legalità che vede impegnati i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma in attuazione del protocollo d’intesa tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione.

