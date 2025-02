Ponte di Nona – Continua il percorso delle Buone Azioni dell’Associazione Argos Forze di Polizia

Sono passati circa due mesi dall’evento sportivo solidale “ Un calcio alla Criminalità ” presso la Polisportiva GDC Ponte di Nona del presidente Mimmo Gaglio, il 28 novembre sorso in campo per la solidarietà partita di calcio spettacolo/solidale tra ARGOS Soccer TEAM Forze di POLIZIA (Ambasciatori di Pace decreto Universal Peace Federation – Ambasciatori del Fair Play e della Legalità decreto Comitato Nazionale Italiano Fair Play) e Rappresentativa Calcio Politici. In quell’occasione tutti i bambini della scuola calcio sono stati omaggiati con sacchetti di giochi e sorprese.

Venerdì 7 febbraio scorso la delegazione di presidenza dell’Associazione Argos Forze di Polizia, guidata da Gianluca Guerrisi, Fausto Zilli rispettivamente Presidente e Vicepresidente Nazionale, con il Consigliere Nazionale Leonardo Zilli, i soci Francesco Lenti, Andrea Cannistraci hanno consegnato ben 300 almanacchi Calciatori Panini Special edition insieme ai mister istruttori e con il responsabile della scuola calcio del Ponte di Nona Roberto Imbimbo raggiunto dai nostri microfoni “ ringrazio l’ARGOS per questa iniziativa, andrebbero fatte più spesso, perchè questi bambini hanno bisogno dell’affetto non solo della società sportiva dove loro si divertino, ma anche di altre associazioni, questo omaggio che fate ai nostri ragazzi è fantastico chi non a mai sognato l’almanacco calciatori Panini“.