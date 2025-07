Giorgia Meloni in udienza ufficiale da Papa Leone XIV

La premier Giorgia Meloni è stata ricevuta oggi in udienza ufficiale dal Pontefice: è la prima volta

BOLOGNA – Giorgia Meloni è stata ricevuta oggi, per la prima volta in udienza ufficiale, da papa Leone XIV, eletto l’8 maggio 2025 dopo la morte di papa Francesco. Al centro del colloquio tra la premier e il Santo Padre, che l’ha ricevuta alla 11.30 al Palazzo Apostolico, c’è stata anche la preoccupazione per la situazione internazionale, dalla guerra in Ucraina al dramma di Gaza e dei conflitti in Medio Oriente.La presidente del Consiglio è stata accompagnata dai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Dopo il colloquio col Papa, la premier Meloni ha incontrato il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, con cui ci sono argomenti un po’ delicati di cui discutere, come i dossier legati ai rapporti Stato-Chiesa e il fine vita. Proprio sul fine vita, in queste ore il governo ha annunciato che il testo di legge a cui la maggioranza lavora sta per arrivare in Parlamento.

