Sotto il cielo di Firenze: un weekend per innamorarsi

Con la sua storia millenaria, l’arte senza tempo e il panorama straordinario, la Città del Giglio regala il contesto ideale per una fuga romantica.

Firenze, con la sua innata bellezza e storicità, è la meta ideale per chi vuole innamorarsi o trascorrere un weekend romantico in una città senza tempo. Teatro di storie d’amore leggendarie, la Capitale del Rinascimento offre tante esperienze all’insegna della bellezza e della passione: dalle lunghe passeggiate nei giardini storici, come quelli di Boboli e delle Rose, al Lungarno, fino ai bellissimi monumenti iconici come il Duomo e la Loggia dei Lanzi. Ogni passo si arricchisce di esperienze e condivisione, rendendo ogni momento ancora più intimo con una cena a lume di candela e un soggiorno all’FH55 Hotel Villa Fiesole sulle bellissime colline che dominano Firenze dell’alto.

Firenze è una delle città più belle e romantiche al mondo: ogni angolo delle sue bellissime piazze, eleganti e ricche di storia, invita a perdersi e a respirare l’arte e la cultura che permeano ogni monumento. La Capitale del Rinascimento è il luogo ideale dove trascorrere un lungo weekend da innamorati, passeggiando mano nella mano, affiancanti dal lento scorrere dell’Arno e dalla bellezza di una città che non smette mai di stupire. Firenze è molto più di una semplice destinazione dove trascorrere del tempo con la propria dolce metà: qui le emozioni si fondono con l’arte, la bellezza e l’amore, come un capolavoro, può essere vissuto in tutte le sue sfumature. La fuga romantica può avere inizio con una passeggiata nel verde dei Giardini di Boboli, tra meravigliose statue e fontane, oppure nel bellissimo Giardino delle Rose, conosciuto per le sue 400 varietà di rose e le famose sculture dell’artista belga Jean-Michel Folon. Mano nella mano, passo dopo passo, sarà impossibile non innamorarsi dei luoghi più iconici, primo fra tutti la Loggia dei Lanzi: un angolo romantico dove fermarsi e scambiarsi un bacio sotto lo sguardo silenzioso delle sculture circostanti. Da lì vale la pena proseguire per le vie del centro, lasciandosi ispirare dai palazzi e dal bellissimo Duomo, fermandosi magari per un the in uno dei caffè storici della città.

Da Bianchi a Gilli, Rivoire, Procacci o Concerto Paszkowski: tantissimi sono i luoghi di incontro tra letterati e politici che ancora conservano l’atmosfera intellettuale e artistica, oltre agli arredi originali, i dettagli liberty e boiseries. Gli aneddoti e la storia che si respira in questi templi della cultura, aprono la mente alle curiosità legate ai grandi personaggi della città. Dalla chiesetta di Santa Margherita dei Cerchi dove si incontrarono per la prima volta Dante e Beatrice, fino a Lorenzo De’ Medici e Clarice Orsini il cui amore profondo ancora vive dentro Palazzo Medici Riccardi che conserva le tracce della loro vita privata; senza dimenticare l’amore, dapprima clandestino, tra Francesco I dei Medici e Bianca Cappello o ancora quello tra la poetessa inglese Elizabeth Barrett e il suo amato Robert Browning, legati da un matrimonio clandestino vissuto a Casa Guidi, oggi divenuta un simbolo. Prendersi del tempo per curiosare e osservare anche i più piccoli dettagli può portare chiunque a scoprire i lati più nascosti della città, specialmente in un momento dell’anno in cui Firenze si riposa dalle folle di turisti tipiche delle giornate estive e si trasforma in un angolo di paradiso.

Le tradizioni artistiche e culinarie da esplorare e assaporare sono moltissime e anche una lezione di cucina, di pittura o una degustazionedi vini può trasformarsi in un’occasione per conoscersi e condividere insieme momenti preziosi. E sul finire della giornata, non resta che avventurarsi lungo il fiume, magari partendo da Ponte Santa Trinità fino a raggiungere il Ponte Vecchio, regalandosi una vista incantevole della città riflessa nelle acque. Il colore del cielo che cambia al tramonto, il profumo dell’aria e la tranquillità del momento sono un invito a vivere l’amore in tutta la sua poesia, fermandosi ad ammirare le botteghe artigiane e i capolavori di street art. Una giornata meravigliosa che vale la pena concludere in grande stile: uno spettacolo esclusivo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, un edificio moderno e affascinante dove regna la musica. Per chi invece preferisce un finale più intimo e romantico, non c’è miglior scelta di una cena esclusiva sulle colline circostanti, concedendosi un soggiorno e un’esperienza indimenticabile nel bellissimo FH55 Hotel Villa Fiesole, residenza storica che domina la città di Firenze dall’alto regalando ai suoi ospiti una vista indimenticabile e un’atmosfera magica.