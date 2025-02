LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE SANITÀ, ALESSIA SAVO,QUESTA MATTINA TRA I RELATORI DEL CONVEGNO ‘LEGAL LOVE – MANGIO DOPO’SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

“APPROCCIO SINERGICO E CONDIVISO TRA TUTTI GLI ATTORI

IMPEGNATI NELLA PRESA IN CARICO E ASSISTENZA DELLE PERSONE AFFETTE DA DCA”

“Il delicato, difficile e diffuso tema dei disturbi del comportamento alimentare trattato con le parole, i messaggi e la sensibilità dei ragazzi. Grazie all’amica consigliera Edy Palazzi per aver organizzato in Consiglio regionale questo interessante momento di confronto con gli studenti, ‘Legal Love – Mangio Dopo’, nel corso del quale ho sottolineato l’importanza di affrontare questa problematica con un approccio trasversale e sinergico tra scuola, famiglie e istituzioni.

La rete per la presa in carico delle persone con disturbi alimentari è il nodo centrale della proposta di legge che a breve arriverà in Commissione Sanità per essere discussa. Siamo tutti consapevoli, e il governo Rocca lo dimostra inserendoli tra le priorità dell’agenda amministrativa, che argomenti come questo abbiano bisogno di una visione condivisa tra tutti gli attori impegnati ad aiutare giovani e meno giovani che vivono le difficoltà quotidiane del rapporto difficile, controverso e spesso ingestibile con il cibo.

Ringrazio i tanti studenti presenti oggi in Sala Mechelli per aver ascoltato e partecipato con grande interesse; ringrazio ancora la collega Palazzi, il presidente d’aula Aurigemma, l’onorevole Ciocchetti e l’assessore Maselli per aver reso questo un momento di prezioso e utile confronto su un tema che ci vede tutti, ugualmente coinvolti”.

Così la presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali del Lazio, Alessia Savo, a margine del convegno di questa mattina in Sala Mechelli dal titolo ‘Mangio Dopo’.