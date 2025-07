E’ calabrese il nuovo Vescovo diocesano

Anagni, Mons. Santo Marcianò succede al Vescovo Spreafico

Il nuovo Vescovo della Diocesi di “Frosinone-Veroli-Ferentino” e “Anagni-Alatri”, unite in “Persona Episcopi”, ovvero “nella persona del vescovo”, mons. Santo Marcianò , nomina avvenuta a seguito della rinuncia al governo pastorale delle due diocesi presentata da mons. Ambrogio Spreafico e accettata dal Papa Leone XIV. Mons. Santo Marcianò mantiene ad personam il titolo di arcivescovo, già acquisito nell’Arcidiocesi calabrese di “Rossano-Cariati” . Nato a Reggio Calabria il 10 aprile 1960, mons. Santo Marcianò si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Messina nel 1982 e, conclusi gli studi al Pontificio Seminario Romano Maggiore di Roma, nel 1987, ha conseguito il Baccellierato in Teologia alla Pontificia Università Lateranense. Ha, inoltre, conseguito nel 1990 il dottorato in Sacra Liturgia al Pontificio Ateneo “Sant’Anselmo” di Roma. Diacono dal 24 ottobre 1987, sacerdote dal 9 aprile 1988 e canonico dal 1997, è stato parroco a Santa Venere e vicario parrocchiale della Santa Maria del Divino Soccorso (1988-1991); padre spirituale del Seminario Arcivescovile Pio XI (1991-1996) e rettore del medesimo Seminario e docente di Liturgia e Teologia Sacramentaria (dal 1996); direttore dell’Ufficio per la Pastorale delle Vocazioni (dal 2000). È stato anche vicario episcopale per il Diaconato permanente e i Ministeri. Arcivescovo di “Cariati-Rossano” dal 6 maggio 2006, nominato da Papa Benedetto XVI a soli 46 anni, è stato il più giovane vescovo d’Italia. Dal 2006 al 2013 è stato Segretario della Conferenza Episcopale Calabra e segretario della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. Papa Francesco, il 10 ottobre 2013, lo ha nominato Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia. Incarico terminato il 10 aprile scorso al compimento del 65° anno di età. Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine della Calabria dal 5 settembre 1992, mons. Marcianò è stato direttore responsabile della rivista “Euntes Ergo” e del mensile “Con Gesù nella notte”. È autore di libri e numerosi articoli di carattere liturgico-pastorale e vocazionale. La nostra redazione esprime i più sentiti auguri al nuovo Vescovo di “Frosinone-Veroli-Ferentino” e “Anagni-Alatri”, Sua Eccellenza Mons. Santo Marcianò.