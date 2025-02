Fettuccelle dell’Amore: cacio, pepe rosa e gamberi per stupire a San Valentino

Un piatto raffinato e romantico dello Chef Giuseppe Mulargia per celebrare l’amore

Per rendere ancora più speciale il giorno di San Valentino, lo Chef Giuseppe Mulargia del Ristorante Le Spighe dell’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma propone una ricetta esclusiva che combina eleganza e sapore: Fettuccelle Cacio e Pepe Rosa con Gambero Rosso di Mazara e Limone. Una creazione culinaria che unisce la tradizione della cucina italiana con un tocco di modernità, perfetta per stupire il partner e vivere una serata indimenticabile.

Questa ricetta è un tributo all’amore e alla cucina d’autore, un incontro perfetto tra la delicatezza sofisticata del gambero rosso di Mazara, un ingrediente pregiato dalle carni succulente e dal sapore ricco che racconta la tradizione del mare siciliano, e la cremosità avvolgente del cacio e pepe, che unisce il carattere deciso del Pecorino Romano con la morbidezza del pepe nero, creando una sinfonia di gusto. A completare il piatto, le vibranti note agrumate del limone, che apportano freschezza e un tocco di eleganza, arricchendo ogni boccone con una leggera acidità che esalta gli altri sapori.

Dietro questa creazione gustosa c’è lo chef Giuseppe Mulargia, un artista della cucina che riesce a trasformare ingredienti semplici in piatti raffinati e indimenticabili. La sua passione per la qualità e la ricerca di sapori autentici si riflette perfettamente in questa ricetta, pensata per celebrare l’armonia dei sapori e regalare un’esperienza gastronomica unica. Ogni dettaglio è curato con amore e dedizione, affinché si possa vivere un momento di pura magia culinaria. Ideale per chi desidera stupire il proprio partner con un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice pasto, capace di trasformare una cena romantica in un ricordo indelebile, ricco di emozioni e di passione.

FETTUCCELLE CACIO E PEPE ROSA CON GAMBERO ROSSO DI MAZARA E LIMONE

Ingredienti per 2 persone

Per la pasta fresca:

100 g di semola di grano duro rimacinato

200 g di farina 00 di grano tenero

210 g di tuorli

Sale q.b.

Per il composto:

130 g di Pecorino Romano (non troppo stagionato)

150 g di Gambero Rosso di Mazara

Pepe rosa q.b.

1 limone (da grattugiare)

Olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento:

Pulire i gamberi, privandoli della testa, del carapace e dell’intestino. Tagliarli a dadini grossolani e condirli con olio EVO, sale e una leggera grattugiata di limone. Lasciar riposare in frigorifero.

Preparare la pasta fresca: in una planetaria con gancio, unire le farine e aggiungere i tuorli poco alla volta. Far riposare l’impasto in frigorifero per un’ora.

Stendere l’impasto con una sfogliatrice fino a uno spessore di 1-2 mm, piegarlo e tagliarlo a striscioline larghe 3-4 mm per ottenere le fettuccelle.

Cuocere la pasta in acqua bollente leggermente salata, scolarla e mantecarla in padella con il Pecorino e un po’ di acqua di cottura fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Impiattare, guarnendo con il gambero rosso, il pepe rosa e una grattugiata di limone fresco.

Consigli dello chef:

Per chi non ama il pesce crudo, i gamberi possono essere spadellati leggermente nell’ultima fase della preparazione per mantenere intatta la loro morbidezza e sapore. Durante la mantecatura, assicurarsi di non superare i 60° per evitare che il Pecorino cagli.

Un piatto che è il simbolo perfetto di San Valentino: raffinato, elegante e ricco di significati. La dolcezza dei gamberi, il carattere del Pecorino e la freschezza del limone si combinano per creare un’armonia di sapori che celebra l’amore e la passione. Per chi desidera assaporarlo, al Ristorante Le Spighe il piatto è incluso nel menù di San Valentino.