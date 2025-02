Al Teatro Garbatella lo spettacolo “Il diritto alla felicità” dedicato al valore dei libri e dei sentimenti.

Al Teatro Garbatella arriva lo spettacolo “Il diritto alla felicità” dedicato al valore dei libri e dei sentimenti.

8 e 9 febbraio 2025

Uno spettacolo delicato, profondo e pieno di sentimenti ispirato al film che ha conquistato ben 44 premi internazionali. Arriva al Teatro Garbatella di Roma “Il diritto alla felicità” che l’Associazione Culturale IMAGO propone per le giornate 8 e 9 febbraio 2025. “Il diritto alla felicità”, scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, che ne cura anche la regia teatrale, racconta una storia di amore e amicizia nella quale sono i libri i veri protagonisti. Nella libreria di Libero, portato in scena da Pino Ammendola, scorre la vita reale tra malinconie, amori e sguardi al futuro. E, al centro di tutto, il rapporto con il piccolo Nadir, un vero divoratore di libri che diventerà l’amico, la sponda e la speranza del caro Libero. Nel cast, accanto a Pino Ammendola, ci sono, Annamaria Fittipaldi, Biagio Iacovelli, Federico Perrotta, Ludovico Pulcinelli, Gabriele Namio, Rebecca Zaccariotto.

La Prima Nazionale si è tenuta in un luogo simbolo: l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, a sottolineare che si può intrattenere, pensare, sorridere e divertirsi facendo cultura. Il progetto è dedicato a UNICEF.

“Il diritto alla felicità” è prodotto da Lucia Macale per Imago Film con Teatrando Giocando e UAO Spettacoli ed è un testo che dovrebbe essere rappresentato a tutti giovani e studenti per apprezzare il valore della lettura, ovvero conoscenza e capacità critica al fine di avere una vita “libera”. Per far riflettere… anche questo è il ruolo del teatro.